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24 Канал Новини світу "Миротворець": The Week зобразив Трампа на ракеті після атаки США по Ірану
28 червня, 14:56
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"Миротворець": The Week зобразив Трампа на ракеті після атаки США по Ірану

Сергій Попович
Основні тези
  • Журнал The Week UK зобразив Дональда Трампа на ракеті на обкладинці, натякаючи на операцію США в Ірані.
  • Американська версія журналу показала Трампа у формі пілота ВПС США з підписом "Місія виконана?"

Журнал The Week розмістив на обкладинці президента США Дональда Трампа, який летить на ракеті, маючи на увазі нещодавню операцію США в Ірані. Втім, на американській версії журналу картинка інакша.

На американській версії британського журналу Трамп просто одягнений у форму пілота ВПС США. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Week UK і The Week US.

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Британський журнал намалював Трампа на ракеті

Британський журнал The Week намалював президента США Дональда Трампа на ракеті і помістив на обкладинку чергового випуску. Ілюстрацію підписали "Миротворець".

Чи окупляться удари Трампа?
– запитують у виданні.


Обкладинка британського The Week / Фото: Howard McWilliam / The Week UK у Facebook

Американська версія журналу виходить окремо. Там, втім, також торкнулися теми ударів США по Ірану на обкладинці.

На американській версії журналу Трамп зображений у кращому світлі. "Місія виконана?", – написано на обкладинці над зображенням Трампа у формі ВПС США, якому аплодують Марко Рубіо, Піт Гегсет та Джей Ді Венс.


Американська обкладинка The Week / Фото: usmagazine.theweek.com