"Нова порція комбікорму зі зомбоящика": як росЗМІ подали слова Байдена про "Путіна – м'ясника"

Білому дому довелось знову пояснювати слова Джо Байдена. У Варшаві американський президент назвав Володимира Путіна м'ясником.

Російська пропаганда, яка по колу пускає фейки, не змогла оминути і ці слова лідера США. Як кремлівські ЗМІ подають інформацію про заяви Байдена, в ефірі 24 каналу розібрали телеведучі Ігор та Юрій Гаврищаки.

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Пропагандисти намагаються зачепитися за хоч щось

Вони пояснили, що російська пропаганда намагається знайти хоч щось, аби зачепитися і "продати" своїм глядачам.

Своїм слухачам треба давати комбікорм із зомбоящика,

– сказав в ефірі Ігор Гаврищак.

Російські ЗМІ "вирвали" шматок з промови Байдена і поширили слова: "Ця людина не може далі керувати Росією". Провідні кремлеботи почали кричати, що це – заклик США до повалення влади в Росії.

"Нібито США втручаються в іншу країну, щоб повалити режим. Байден пояснив, що у плани Білого дому не входить зміна режиму в Росії, а це його особисті слова", – зауважив Юрій Гаврищак.

А що каже російська влада

Байден відцурався від слів про зміну режиму в Росії вже через день після того, як зробив таку заяву. Підтвердив цю інформацію і державний секретар США Ентоні Блінкен

Звісно, не могли оминути такі "образливі" слова Байдена і в адміністрації Путіна. Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що така позиція ускладнить відносини між Вашингтоном і Москвою.

"На це Байден відповів, що так не вважає, його висловлювання є особистою думкою і він не збирається відмовлятися від цих слів. Адже Путін – дійсно м'ясник, який бомбить мирне населення", – пояснив Юрій Гаврищак.

Як російські ЗМІ подали слова Байдена про "Путіна-м'ясника": дивіться відео