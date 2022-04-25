"Нова пошта" відновлює роботу в Бучі й Ірпені: у травні відкриє всі відділення Київської області
Джерело:"Нова пошта"
Київщина впевнено повертається до життя після окупації росіянами. Так свою роботу відновили відділення "Нової пошти" у Бучі, Ірпені, Макарові та Колонщині.
Про відновлення роботи поштова служба повідомила у своєму фейсбуці. Також там розповіли, що з 15 травня до роботи повернуться всі відділення Київської області.
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Від сьогодні, 25 квітня, запрацювали:
- чотири відділення у Ірпені: Відділення №4, вул. Зарифи Алієвої, 85; №8, вул. Центральна, 6а; №11, вул. Українська, 82 та №12, вул. Університетська, 2ф/2, прим.98;
- два відділення у Макарові: Відділення №1, вул. Проектна, 1 та № 2, вул. Кочубея, 1;
- одне відділення у Бучі: Відділення №2, бул. Богдана Хмельницького, 4;
- одне відділення у Колонщині: Відділення №1, вул. Київська, 26.
У пресслужбі сервісу нагадали, що відділення працюють 7 днів на тиждень: у будні – з 10:00 до 17:00, у вихідні – з 9:00 до 18:00.
Компанія також повідомила, що до 15 травня "Нова пошта" планує відкрити усю мережу відділень на Київшині. Кур'єрська доставка доступна для мешканців Київської області ще з минулого тижня.
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