Звикає до м'яких стін: як виглядає новий маєток Лукашенка за 14 мільйонів доларів

Ще одну будівлю центрі Мінська облаштували для потреб самопроголошеного президента Білорусі. Журналісти отримали доступ до документів ремонту – загальна вартість та маштаби реконструкції нового маєтку вражають.

Важливо, що ремонт приміщення відбувається бюджетним коштом. Цікаво, що спальня Лукашенка має повністю м'які стіни – диктатор має цікаві уявлення про комфорт.

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Аквадискотека для Лукашенка

Колишні силовики отримали доступ до документів реконструкції чотириповерхової будівлі у центрі Мінську, де раніше розташовувався медичний заклад. Зокрема, вони здобули детальні плани, дизайн-концепції, контракти, договори про постачання та кошториси.

Автори розслідування розповідають, що у на першому поверсі Алєксандр Лукашенко матиме переговорні кімнати, робочі кабінети, збройову кімнату, пункт пропуску зі сканером та металодетекторами. Не обійшлося й без люксової зони відпочинку зі спа-басейном, снігогенератором, "душем вражень" та іншими "корисними" атрибутами.

Реконструкція "душу вражень" в новому маєтку Лукашенка /BelPol

На другому поверсі для Лукашенка облаштують виключно робочий простір: зали для переговорів, пресцентр та конференц-кімната на 29 осіб. Окрім цього там розташована велика зала для обіду, кабінети, бібліотека, приміщення для прислуги та охорони.

Другий поверх виділили для роботи / BelPol

Третій поверх нової резиденції самопроголошений президент він дбайливо виділив для гостей та поставив там обідній стіл. Вартість стельового вітражу там досягає 28,5 тисячі доларів. Окрім цього там розмістили зал нарад із волошковим стельовим вітражем, що коштує 79 тисяч доларів, робочий кабінет та спальню з м'якими стінами. Цікаво, що для санвузлу придбали мильницю 660 доларів.

Спальня самопроголошеного президента / BelPol

На останньому поверсі розмістили три кабінети для персоналу, кабінети начальника особистої охорони та особистого лікаря, процедурний кабінет.

Всі ці папери для проведення ремонту підписані начальником Головного управління капітального будівництва Управління справами Алєксандра Лукашенка Євгеном Галіним. Це слугує доказом приналежності самопроголошеного президента Білорусі до будівництва.

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