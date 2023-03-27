Українців попередили про нову ІПСО, яку готує Росія: що задумав ворог

Росія готується до чергової інформаційно-психологічної операції. Цього разу ворог планує розігнати панічні настрої через економіку.

Росіяни готують нову ІПСО про те, "як добре жити в Росії". Про це попереджає Центр стратегічних комунікацій.

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Нова брехня від росіян

Російська пропаганда готує ІПСО, буцімто в Україні зашкалюють ціни на продукти, а тому потрібно скоріше "здаватися Росії, бо там все дешевше".

Для цього в пабліках з координації ботів почали кидати заклики до агентури на території України з командою надсилати цінники продуктів в українських магазинах – згодом їх планують розповсюджувати по чатах в українських телеграм-каналах з відповідними меседжами. Збір інформації подається під виглядом "флешмобу".

Як повномасштабне вторгнення Росії вплинуло на економіку

Нагадаємо, що саме через Росію в Україні та у світі ростуть ціни на продукти. Через окупацію частини півдня України, на якій аграріям не дають повноцінно працювати, а також блокування "зернового коридору" світ зіштовхнувся з черговою кризою.

Росіяни крали українське зерно, херсонські кавуни та мелітопольську черешню. Водночас українські аграрії вимушені займатися вирощенням врожаю під постійними обстрілами та без техніки, яку мародерила російська армія.

Через те, що в умовах повномасштабної війни та безперервного російського терору стало набагато важче вирощувати овочі, внутрішніх запасів Україні не вистачає. А імпортні товари коштують дорожче, тому в магазинах дійсно спостерігається ріст цін.

Далася взнаки й енергетична криза, також спровокована росіянами. Підвищення вартості електроенергії зумовило ріст цін на м'ясо. Цього не було б, якби армія Росії всю зиму не обстрілювала енергооб'єкти України.

У Центрі стратегічних комунікацій наголошують, що теза про високий рівень життя росіян – маніпулятивна. За даними всеросійського центру вивчення громадської думки, після початку повномасштабного вторгнення в Україну кожен третій росіянин почав істотно економити на їжі та менше купувати якісні й дорогі продукти через скорочення доходів.