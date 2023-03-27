Українців попередили про нову ІПСО, яку готує Росія: що задумав ворог
Джерело:Центр стратегічних комунікацій
Росія готується до чергової інформаційно-психологічної операції. Цього разу ворог планує розігнати панічні настрої через економіку.
Росіяни готують нову ІПСО про те, "як добре жити в Росії". Про це попереджає Центр стратегічних комунікацій.
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Нова брехня від росіян
Російська пропаганда готує ІПСО, буцімто в Україні зашкалюють ціни на продукти, а тому потрібно скоріше "здаватися Росії, бо там все дешевше".
Для цього в пабліках з координації ботів почали кидати заклики до агентури на території України з командою надсилати цінники продуктів в українських магазинах – згодом їх планують розповсюджувати по чатах в українських телеграм-каналах з відповідними меседжами. Збір інформації подається під виглядом "флешмобу".
Як повномасштабне вторгнення Росії вплинуло на економіку
- Нагадаємо, що саме через Росію в Україні та у світі ростуть ціни на продукти. Через окупацію частини півдня України, на якій аграріям не дають повноцінно працювати, а також блокування "зернового коридору" світ зіштовхнувся з черговою кризою.
- Росіяни крали українське зерно, херсонські кавуни та мелітопольську черешню. Водночас українські аграрії вимушені займатися вирощенням врожаю під постійними обстрілами та без техніки, яку мародерила російська армія.
- Через те, що в умовах повномасштабної війни та безперервного російського терору стало набагато важче вирощувати овочі, внутрішніх запасів Україні не вистачає. А імпортні товари коштують дорожче, тому в магазинах дійсно спостерігається ріст цін.
- Далася взнаки й енергетична криза, також спровокована росіянами. Підвищення вартості електроенергії зумовило ріст цін на м'ясо. Цього не було б, якби армія Росії всю зиму не обстрілювала енергооб'єкти України.