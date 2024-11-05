Нова сторінка нестабільності, – Зеленський відреагував на перші бої між ЗСУ та солдатами КНДР

Президент Зеленський у вівторок, 5 листопада, записав традиційне звернення до українців. Під час звернення він відреагував на перші бої між Силами оборони та солдатами Північної Кореї.

Першими боями з північнокорейськими солдатами відкривається нова сторінка нестабільності у світі. Це зазначив глава держави, пише 24 Канал.

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Зеленський відреагував на перші бої ЗСУ з військами КНДР

Президент висловив вдячність всім у світі, хто відреагував на появу в Росії солдатів КНДР. А також подякував тим, хто, як зазначив лідер, відреагував не тільки словами, але й готує через це відповідні дії на підтримку нашого захисту тут, в Україні.

Президент зауважив, що терор, на жаль, "може поширюватись як вірус, коли не зустрічає достатньої протидії". Гарант наголосив, що зараз протидія має стати достатньою, достатньо сильною.

Першими боями з північнокорейськими солдатами відкривається нова сторінка нестабільності у світі. Ми маємо разом зі світом зробити все, щоб цей російський крок на розширення війни, на справжню ескалацію, – щоб цей його крок став програшним. І для нього, і для Північної Кореї,

– наголосив Зеленський.