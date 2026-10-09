Нова тактика ударів: у Повітряних силах розкрили, як Росія змінила атаки дронами

Російські військові змінили тактику повітряних ударів по Україні, розширивши географію застосування безпілотників для розосередження української ППО. Окупанти активно комбінують нові реактивні БпЛА з класичними поршневими апаратами, створюючи додаткове навантаження на авіацію та наземні системи.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Яку тактику використовує Росія?

Під час останніх обстрілів близько двох третин випущених безпілотників становили класичні поршневі апарати, однак противник дедалі активніше долучає до них реактивні засоби ураження.

За словами Ігната, поява нових модифікацій не означає повну відмову від звичайних дронів, але свідчить про зміну підходу окупантів до ведення повітряного терору. Напередодні лише п'ять влучань реактивних БпЛА завдали серйозних руйнувань, адже перехопити 100% цілей фізично неможливо.

Фіксація ворожих безпілотників на заході та півночі України свідчить про намагання противника змістити фокус з ударів по столиці на інші регіони. Російські війська запускають реактивні апарати невеликими групами, змушуючи українське командування реагувати на виклики по всій країні та розосереджувати наявні сили.

Для перехоплення таких швидкісних цілей Сили оборони змушені залучати винищувальну авіацію, яка має максимально оперативно підійматися у повітря для знищення загрози. Такий режим роботи створює високе навантаження на системи ППО та авіаційні бригади, тому військові очікують на нові технологічні рішення від українського оборонно-промислового комплексу.

Як раніше повідомлялося на нашому сайті, для збиття реактивних безпілотників в Україні вже почали застосовувати роботизовані турелі з елементами штучного інтелекту та машинним зором.

Крім того, протягом вересня 2026 року російські війська суттєво наростили інтенсивність атак, випустивши понад 3100 реактивних БпЛА по території України.