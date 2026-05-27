Кремль змінює модель війни, і це видало найбільшу слабкість Путіна

Війна стає все більш відчутною для жителів центральної частини Росії. У Росії немає глибокого тилу. Поза зоною досяжності українських засобів ураження залишаються лише два російські нафтопереробні заводи.

Ініціатива переходить до України. Політолог Валерій Димов озвучив 24 Каналу думку, що на тлі цього Кремль змушений змінювати підходи до війни.

Читайте також Путін опинився між двох вогнів: у Кремля залишився єдиний вихід, але дуже ризикований

Що дуже небезпечно для Росії?

Валерій Димов зазначив, що коли Росія вважала себе сильною, такою її бачили всі інші, то їм не треба було постійно погрожувати. Москва відхрещувалась від війни у Чечні, агресії проти Грузії, казала, що "їх там нема". Окупанти примушували своїх партнерів просити їх, щоб вони якось вплинули на ситуацію.

А зараз їм доводиться лякати. Це показує, що особливої сили у них немає. Вони лякають наввипередки. Це інфантильність дитини, яка слабка, яку ображають, і вона каже: "Я тобі щось зроблю",

– підкреслив він.

Крім того, раніше усі вважали, що Дональд Трамп вкрай важливий для переговорів, бо він є єдиним гальмом для Путіна. Однак насправді це не так. Погрози президента США вийти з перемовин, припинити допомогу Україні – це також виклик, на який наша держава відповідає. Тому зараз Сили оборони не повинні просити дозволу Штатів на удари по об'єктах у Росії.

У Росії немає глибокого тилу. Практично поза зоною досяжності залишаються лише два російські нафтопереробні заводи. Інші так чи інакше є потенційними цілями, зокрема, до Уралу і навіть далі. Туди треба стягувати протиповітряну і протиракетну оборону, розтягуючи її та забираючи не з-під Кремля, а з лінії фронту,

– сказав політолог.

За його словами, стратегічна ініціатива переходить до України, і це велика небезпека для Росії. Окупанти постійно знижують свій поріг очікувань і вже не можуть висувати свої вимоги, як раніше. Постійно звучать благання росіян про те, що треба закінчувати цю війну, тому що вона стукає до них напряму.

Сьогодні проактивність переходить принаймні частково до України. Звідси істерика, удари по центру Києва, які не припиняються, погрози. Це дуже небезпечно для Росії. Тому що останньою "скрєпою", яка в них залишається, є шантаж ядерною зброєю. Але на сьогодні навіть такого роду погрози вже не є настільки дієвими, як було раніше,

– пояснив Димов.

Плани Путіна щодо війни: що відомо?

Видання Bloomberg пише, що Росія посилила удари балістикою по Україні, щоб перехопити ініціативу у війні шляхом виснаження української системи ППО та збільшення тиску на цивільне населення. Володимир Путін досі не відмовився від своїх військових цілей щодо України, попри серію невдач, які лише посилили внутрішню критику в країні.

У матеріалі The Wall Street Journal мовиться про те, що Путін готується почати війну проти Європи. Він опинився у глухому куті на полі бою в Україні, а тому може спробувати розширити конфлікт та посилити тиск на європейські країни.