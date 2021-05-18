Нова трагедія в Індії: через циклон "Тауктае" загинули 27 людей – моторошне відео

У західній частині Індії через циклон "Тауктае" загинули 27 людей. Зі штату Гуджарат евакуювали приблизно 200 тисяч мешканців.

Сильні пориви вітру, від 130 до 200 кілометрів на годину, зруйнували лінії електропередач та розтрощили війна будівель. За словами місцевої влади, автошляхи, які ведуть до постраждалих районів, є перекритими.

До теми Індію накрив циклон "Тауктае": є загиблі та зниклі безвісти

Потужний циклон в Індії

Майже 100 людей вважають зниклими безвісти. Потужний циклон накрив штат Гуджарат ще у понеділок, 17 травня.

Також місцева влада повідомила про інші наслідки негоди, зокрема:

стихія пошкодила 16 500 будівель;

40 тисяч дерев вирвало з коренем;

2 400 населених пунктів залишилися без електропостачання.

Індію накрив потужний циклон "Тауктае": дивіться відео

Циклон зруйнував будівлі у штатах Керала, Карнатака, Гоа та Махараштра. Уряд Індії терміново закрив аеропорти, порти та автошляхи.

Циклон "Тауктае"

Наслідки циклону "Тауктае" станом на 17 травня

За інформацією влади 17 травня, циклон зруйнував 50 селищ.

Тоді повідомили про загибель 4 людей, ще 23 індусів зникли безвісти.

Чиновники повідомили про намір евакуювати всього 75 тисяч жителів штату Гуджарат.

у 2021 роціна території західної Індії.