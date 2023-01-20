Нова військова допомога дозволить Україні розпочати наступ, – генсек НАТО

Союзники під час засідання "Рамштайну" схвалили рішення про військову допомогу Україні. Це суттєво посилить ЗСУ, зокрема, й допоможе розпочати новий наступ.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав повідомлення про нові поставки зброї в Україну. Крім того, він очікує дискусій щодо німецьких танків Leopard 2.

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Ця підтримка не тільки дозволить українцям захиститися від нових наступів Росії, але й дозволить їм розпочати власні наступальні дії, щоб відвоювати територію,

– наголосив Столтенберг.

Він додав, що Україна отримає сотні одиниць бронетехніки, бойових машин піхоти та бойових танків. Це матиме величезне значення для країни.

Напередодні Столтенберг закликав союзників посилити підтримку України. Він зауважив, що зараз – переломний момент війни.

Консультації щодо танків триватимуть

Німеччина не схвалилила рішення про постачання танків Leopard 2 для України. Столтенберга запитали, чи шкодить це європейській єдності. Однак генсек запевнив, консультації триватимуть.

Також він підкреслив, що Німеччина є одним із союзників, які найбільше підтримують Україну. Зокрема, Берлін передавав артилерію, боєприпаси, системи протиповітряної оборони та бронетранспортери "Мардер".