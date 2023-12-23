Не лише для людей, а і для техніки: розвідка Британії розповіла про нову загрозу на фронті

Британська розвідка стверджує, що за останні тижні щури та миші стали справжньою бідою для військових по обидві лінії фронту. М'яка осінь і достатня кількість корму з полів цього року сприяла збільшенню популяції гризунів в Україні.

Ці тварини, попри те, що є вітчизняними, дошкуляють не лише ворогові, але й нашим захисникам.

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Маленькі і небезпечні

Шукаючи притулок, де можна було б сховатися від холоду, гризуни проникають до транспортних засобів і ховаються на оборонних позиціях. Аналітики вважають, що вони створюють додатковий тиск на бойових дух військових на передовій.

Крім того, що гризуни псують нерви солдатам, вони становлять небезпеку для військового обладнання, перегризаючи кабелі. У розвідці зазначають, що з подібною проблемою зіткалися учасники бойових дій у тому самому районі під час Другої світової війни.

Оскільки миші таки українські, то, вочевидь, російські підрозділи зазнають від них ще додаткової шкоди.

Так, в огляді міноборони Британії йдеться про те, що російські сили, ймовірно, почали страждати від збільшення випадків захворювання, пов'язаних із гризунами.

Що відбувається на фронті

Восени 2023 року російські війська активізувалися по всій лінії фронту, особливо на східних напрямках. Окупанти пруть на Авдіївку і Куп'янськ, наштовхуючись на опір українських захисників.

Британська розвідка проаналізувала, чи здатний ворог на великий прорив на полі бою. Аналітики зазначили, що вважають його малоймовірним. Крім того, вони наголосили, що