Шойгу "злив" неочікуване: полковник Британії вказав, які два провали підтвердив Кремль

Секретар Радбезу Шойгу заявив, що розширення виробництва українських БпЛА означає, що жоден регіон Росії вже не вважатиметься безпечним. А мер Москви Собянін констатував, що нещодавно ППО зіштовхнулась з однією з наймасштабніших атак на столицю Росії. Туди летіло 250 дронів. Все це вказує на те, що Путін провалив стратегічні цілі.

Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу висловив полковник армії Великої Британії у відставці Філіп Інгрем, підкресливши, що очільник Кремля ставив перед собою дві основні мети. Одна з них: захопити Україну максимально безкровно, аби скинути уряд Зеленського і перетворити країну в маріонеткову державу за зразком Білорусі.

В яких напрямках Путін програв?

Оскільки втілити свої ключові цілі російський диктатор не зміг, він перемикнув увагу на другорядні, зокрема захоплення Донбасу. Зі слів британського полковника армії у відставці, друга ключова ціль Путіна полягала у тому, аби зупинити розширення НАТО. Однак за період війни в Україні до Північноатлантичного Альянсу долучились ще дві країни. Тож, і в цьому напрямку він зазнав невдачі.

Стратегічно Путін програв. Згодом він спробував перевести війну на оперативний рівень, завдаючи ударів по критичній, енергетичній інфраструктурі України. Він намагався зламати волю українського народу. Абсолютно очевидно, що він не розуміє українців,

– підкреслив Інгрем.

З його слів, обстрілюючи енергетику, створюючи великі проблеми для людей, особливо в період вкрай холодної зими 2025 – 2026 року, Путін своїми діями лише посилив рішучість українського суспільства досягти поразки Росії. Тобто, як зазначив Інгрем, і на оперативному напрямку Кремль програв, не зміг завадити Україні розвивати власні програми з виробництва озброєння.

Якщо проаналізувати тактичну ситуацію на фронті, то, зі слів британського полковника армії у відставці, саме розуміння того, що таке лінія фронту – змінилось. Він роз'яснив, що тепер це не просто лінія, яка формується радіусом дії зброї прямого вогню під прикриттям артилерії, а нині це зона, яка контролюється FPV-дронами вглиб від 15 до 20 кілометрів.

"Саме дрони й пов'язані з ними технології домінують на цій лінії фронту. Тому заява Шойгу дійсно важлива з декількох причин. Це визнання спроможності України виготовляти озброєння, яке реально переносить війну на територію Росії. Це те, що вже неможливо приховати. Тому йому доводиться це виносити у публічний простір", – пояснив Інгрем.

Своїм висловлюванням секретар Радбезу також визнав, що на оперативному рівні справи кепські, адже Україна завдавала ударів по нафтовій інфраструктурі, ліквідовувала генералів у Москві, атакувала аеродроми зухвалими спецопераціями ("Павутина"), знищувала чорноморський флот Росії, вдаряла по логістичних базах, центрах командування і управління. За переконанням британського полковника армії у відставці, росіяни сьогодні не мають сил це зупинити.

Зауважте! Політолог, соціолог із Німеччини Ігор Ейдман зауважив на невтішних тенденціях для Путіна. Він вказав на те, що удари СОУ по портах Росії, які займалися експортом нафти, урізали можливості підзаробити на її продажу на тлі підвищення цін. У Кремлі триває протистояння, а рейтинг Путіна різко падає, про що були спеціально злиті соціологічні дані в інформаційне поле. При чому таку вказвіку дала людина з путінського оточення.

Що визнав Шойгу та як діятиме Кремль далі?

На заяву Шойгу відреагували прокремлівські блогери. Так звані "воєнкори" вже розкритикували його за ці слова. Як секретар Радбезу саме він відповідає за безпеку на всій території Росії. Тож своїм висловлюванням про те, що вже ні один російський регіон не може відчувати себе безпечно, визнав, що не здатний виконувати свою роботу з захисту країни.

Наступним логічним кроком буде те, що він почне мити вікна й впаде з 9 поверху якогось хмарочоса, забувши про те, що не можна мити відкрите вікно. З людьми, які роблять подібні заяви, таке іноді відбувається,

– зауважив Інгрем.

Однак Шойгу, як підсумував британський полковник армії у відставці, з певних причин захищений від такого ймовірного розвитку подій. Підсумовуючи, Інгрем додав, що заява секретаря Радбезу Росії є вагомим кроком в інформаційному просторі, адже Путін і його оточення витратили чимало часу і доклали багато зусиль на контроль інформполя.

Він прогнозує, що найближчими тижнями з Кремля лунатимуть нові заяви, якими намагатимуться навіяти росіянам думку, що за всіма атаками по Росії стоїть НАТО. Тому риторика про те, що російська армія воює вже не просто проти України, а Північноатлантичного Альянсу, посилюватиметься.

