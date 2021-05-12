Нова зброя "Нептун" та протимінні системи: командувач ВМС розповів про плани на 2021 рік

Україна планує посилити ударні спроможності Збройних сил у 2021 році. Зокрема, Командування Військово-морський сил ЗСУ хоче отримати 3 дивізіони берегових мобільних комплексів "Нептун".

Також Військові-морські Сили ЗСУ планує закупити протимінні кораблі. Про це на Всеукраїнському форму "Україна 30. Безпека країни" розповів командувач ВМС ЗСУ контрадмірал Олексій Неїжпапа.

Актуально Україна лідирує з виконання завдань серед претендентів в НАТО, – Хомчак

Що планують у Збройних силах

Він назвав 3 основні напрямки, які планують розвивати у ВМС у 2021 році. Зокрема мовиться про:

закупівлю та будівництво ракетних катерів та корветів;

закупівлю протимінних кораблів, комплексів та систем;

набуття патрульних спроможностей.

Ракетний комплекс "Нептун"

Неїжпапа наголосив, що у 2020 році на озброєння ВМС надійшов зразок ракетного комплексу берегового базування "Нептун". Цей ракетний комплекс спроможний знищувати надводні цілі противника на відстані понад 200 кілометрів, пояснив він.

До теми ВМС України отримали ракетні комплекси "Нептун": фото

Командувач ВМС повідомив, що особовий склад здійснив підготовку на навчальному бойовому зразку техніки. У складі Військово-морських сил буде перший дивізіон берегового ракетного комплексу "Нептун".

До 2025 року, ми плануємо мати 3 таких дивізіони, які будуть спроможні знищувати надводні цілі як в Азовській, так і Чорноморській операційній зоні,

– запевнив Неїжпапа.

Кому варто об'єднати сили

На думку командувача, варто об'єднати зусилля Мінінфраструктури та Держприкордонслужби, бо ці структури мають свої системи виявлення водних цілей.

Неїжпапа розповів, що у Кабміні вже ухвалили рішення щодо затвердження концепції програми єдиної державної системи висвітлення надводної та підводної обстановки. Він вважає, що у найближчі 2 місяці ця програма почне діяти.

Повний форум "Україна 30. Безпека країни": дивіться відео