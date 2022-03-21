Нова Зеландія збільшить допомогу Україні ще на 5 млн доларів – Шмигаль

На своїй сторінці у соціальній мережі твітер Денис Шмигаль розповів про нову фінансову допомогу для України.

Згідно з інформацією, Нова Зеландія вирішила збільшити допомогу Україні в протидії російському вторгненню на 5 мільйонів доларів.

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Денис Шмигаль подякував та зазначив, що Україна цінує цю підтримку.

"З Україною сьогодні весь світ, що вкотре демонструє: правда за нами", – додав Шмигаль.

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