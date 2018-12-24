Нова джамахірія: у РФ заявили, що син Каддафі має взяти участь у виборах президента Лівії

У російському МЗС вважають, що син убитого в 2011 році лівійського диктатора Муаммара Каддафі, Сейф аль-Іслам, має взяти участь у майбутніх президентських виборах у Лівії.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Богданов, передає низка росЗМІ.

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Так, у РФ вважають, що аль-Іслама не можна виключати з політичного процесу.

Доктор Сейф аль-Іслам і ті, хто його підтримують, - це саме певні племена, в певних районах країни, і все це повинно бути складовою частиною загального політичного процесу за участю інших політичних сторін, які перебувають у Тобруке, Тріполі, Місрата,

– наголосив дипломат.

За словами Богданова, Росія підтримує контакти з усіма групами на заході, сході і півдні країни.

Додамо, що незадовго до заяви російського МЗС у Bloomberg сповістили про те, що РФ збирається підтримати на майбутніх лівійських виборах саме сина Каддафі. Мовляв, аль-Іслам особисто написав листа із проханням про допомогу Володимиру Путіну. Російська влада також може бути зацікавлена в його кандидатурі, тому що у такий спосіб для Москви в Лівії відкриваються великі економічні можливості.

Хто такий Муаммар Каддафі? Міжнародний діяч, лідер Лівії у 1969-2011 роках, також один з найбагатших людей усіх часів. У роки правління Каддафі Лівія підтримувала різні революційні рухи, в тому числі використовуючи терористичні методи, по всьому світу. За Каддафі закріпився статус "терориста номер один". З усіх терактів, пов'язаних з режимом Каддафі, найбільш відомим є вибух пасажирського літака компанії Pan American в 1988 році. Тоді загинули 270 осіб.



У 2011 році, після того як війська повстанців захопили рідне місто Каддафі Сирт, він був поранений 20 жовтня під час спроби втечі і, за інформацією перехідного уряду країни, помер від поранень.

Що таке джамахірія?Це форма державного правління, відмінна від монархії і республіки, вигадана лівійським диктатором Муаммаром Каддафі. При джамахірії влада зосередженна в руках старост племен. Лівія офіційно була джамахірією від 1977 по 2011 рік. Окрім Лівії, ця форма правління більше ніде не застосовувалася.