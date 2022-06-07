Нове Дебальцеве не має повторитися у Сєвєродонецьку

Ситуація у Сєвєродонецьку продовжує спантеличувати і хвилювати.

Вже писав, що це місто не є стратегічним центром, і в цьому сенсі було б доцільно зосередити сили на обороні Лисичанська, що примикає до нього.

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Утримати за будь-яку ціну?

Але, схоже, наші війська отримали політичну команду не здавати Сєвєродонецьк за будь-яку ціну. Про це ж говорить і поява на цій ділянці фронту гіперактивної "генералісімуски" з Верховної Ради.

Мета – зруйнувати персональні плани Путіна на другий етап його невійни, тобто не дати захопити Луганську область повністю.

Зі схожою мотивацією свого часу діяв президент Порошенко, даючи команду ЗСУ утримувати Дебальцеве будь-що. А потім довелося виводити війська в авральному порядку, кидаючи техніку, щоб уникнути оточення. І рашисти довго святкували перемогу.

Перелом?

З іншого боку, якщо Сєвєродонецьк вдасться утримати, це стане серйозним психологічним ударом по військах агресора. І символом довгоочікуваного перелому у війні.

До речі, а все в курсі, що означає цей "перелом"?

На сьогодні рашисти приблизно на 90% ведуть наступальні дії. Наші обороняються і в 10% випадках проводять тактичні контратаки.

Перелом настане тоді, коли кількість наступальних дій у нас зрівняється з оборонними і далі наступ стане нашим головним маневром.

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