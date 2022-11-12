Гімнастка на руїнах: легендарний Бенксі визнав, що зробив графіті у Бородянці

На одному з розбомблених окупантами будинку у Бородянці з'явилися цікаві графіті. За стилем вони схожі на роботи всесвітньо відомого анонімного художника Бенксі.

Згодом Бенксі таки зізнався, що роботи були зроблені ним. Їх він зробив, коли перебував на Київщині.

Важливо Чули й бачили, як висаджувався російський десант, – хлопець з Бородянки про перші дні війни

Спершу знімки опублікував британський фотожурналіст і репортер Ед Рем, що працює на Getty Images в Україні. На одному зі знімків зафіксовано внутрішню напівзруйновану стіну будинку з малюнком – маленький хлопчик кидає на спину дорослого чоловіка в кімоно.

Сам Рем запитав у підписників, чи може бути, що це робота Бенксі, чи це просто імітація.

Володаря чорного паска президента Росії Володимира Путіна відсторонили від посади почесного президента Міжнародної федерації дзюдо,

– написав він.



Ймовірно робота Бенксі у Бородянці / Фото Еда Рема

Також у мережі з'явилися й інші фото, які вкрай схожі за стилем виконання на роботи Бенксі. Одну з них сам Бенксі опублікував у своєму інстаграмі.



Графіті у Бородянці / Фото з інстаграму Бенксі

Хто такий Бенксі і що про нього відомо

Бенксі – відомий британський анонімний художник графіті, політичний активіст і режисер. Досі ніхто не знає ані його справжнього імені, ані його обличчя.

Перша робота Бенксі з'явилась на вулицях британського Бристоля наприкінці 90-х. Під цим псевдо він примудряється проводити виставки та знімати фільми.

Бенксі малює свої сатиричні твори в багатьох містах світу. Будинки з його графіті часто піднімаються в ціні. Його роботи іронічні, часто спрямовані на тонку критику владних інституцій.

Додамо, що руїни Бородянки в Київській області є найвпізнаванішими кадрами російського терору в Україні. У перші 3 дні березня Бородянка пережила 4 авіанальоти. Російські військові скинули десятки бомб на сім багатоповерхівок по вулиці Центральній. Вибухи були такої потужності, що знищували по пів будинку.

Варте уваги – Який вигляд має зруйнована Бородянка дивіться відео