Нове кохання Саакашвілі: що відомо про нардепку Єлизавету Ясько

Єлизавета Ясько та Міхеїл Саакашвілі записали відео на випадок арешту українсько-грузинського політика. У ньому пара зізнається у любові та стосунках між ними.

Також вони заявили, що "любов та боротьба за свою державу – це найблагородніша справа!". Відповідне відео опублікувала нардепка від "Слуг народу".

До теми Ми разом, – нардепка Ясько розповіла про стосунки з Саакашвілі після його затримання

Нардепка, продюсерка, політологиня: що відомо про Єлизавету Ясько

30-річна Єлизавета Ясько народилась у Києві 17 жовтня 1990 року. Майбутня депутатка навчалась у 3 вишах. Зокрема:

у 2008 – 2014 роках – на політології у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, де здобула диплом бакалавра та магістра;

протягом 2013 – 2014 роках – за програмою обміну з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка в Московському державному університеті імені Ломоносова;

у 2016 – 2017 роках – в Оксфордському університеті, де отримала ступінь магістра з публічної політики;

стала першою українкою, яка закінчила Школу держуправління Блаватніка в Оксфордському університеті.

Єлизавета Ясько з 2011 року стажувалась в Комітеті з питань культури та духовності та Європейському центрі інформаційної підтримки при комітеті з питань євроінтеграції Верховної Ради.

З 2012 року – працювала в робочих групах з розробки реформ в сфері культури з низкою громадських організацій та політичних діячів, займалась експертною діяльністю. Згодом працювала в різних компаніях.

З 2017 року – при міністерстві з питань диджиталізації, культури, медіа та спорту Великої Британії. Повернувшись в Україну, створила ініціативу Yellow Blue Strategy та спродюсувала фільм "Крим: брудний секрет Росії".

Вперше депутатом Єлизавета Ясько стала у 2019 році від партії "Слуг народу". Також була головою Постійної делегації України в ПАРЄ.

До речі, за інформацією видання "Главком" нардепка має професійну музичну освіту по класу фортепіано та написала понад 50 композицій та пісень.

Стосунки Ясько та Саакашвілі: що відомо

За інформацією видання "Главком", перші фото пари почали з'являтись у інформаційному просторі ще у 2020 році. Наприклад, оприлюднене у вересні 2020 році фото з Андрієм Богданом вони пояснили тим, що у неділю за вином обговорювали вибори в столиці, писало видання ВВС. Також, що Саакашвілі підписав фото: "У центрі у нас справжня киянка в п'ятому поколінні, й ми говоримо про київські вибори". Видання "ТаблоID" ще у 2020 році писало про ймовірний роман Ясько та Саакашвілі. Тоді деякі депутати на умовах анонімності підтверджували інформацію про їхні стосунки.

Зокрема відомо, що вже у 2021 році вони:

фотографувались з Олею Поляковою та її продюсером Михайлом Ясинським;

їздили до Андрія Садового у Львів.

Спільні фото Ясько та Саакашвілі почали з'являтись у ЗМІ ще у 2020 році / Фото фейсбук Андрія Богдана, "Главком", "Niklife"

Перебуваючи у Трускавці, 2 жовтня нардепка Єлизавета Ясько прокоментувала стосунки з Саакашвілі:

"…деякі приватні речі я не виносила раніше, але зараз я і особисто, і політично не можу мовчати. Для мене важливо захищати його як близьку для мене людину, яка також є громадянином України, і я мушу це робити і як політик";

коментуючи питання про ексдепутатки Іванни Климпуш-Цинцадзе про дружину Саакашвілі, Ясько відповіла: "Якщо б пані Климпуш-Цинцадзе думала про Україну і захист українських інтересів, щось приватне її б точно не повинно було цікавити. Це перше. Мені соромно, що є, на жаль, такі коментарі";

"по-друге, той хейт, який йде від приватного життя, я вважаю – це не припустимо, бо кожен має право на захист свого приватного життя".

По-третє, якщо ви уважно подивитесь відео, Михайло каже, що він дуже вдячний своєму минулому, в тому числі – своїй колишній дружині. Але зараз правда така, що ми разом, і час йти вперед. Це велика боротьба, і ми разом,

– заявила нардепка.

Ба більше, Єлизавета Ясько не відповіла на питання про те, скільки вони із Саакашвілі приховували стосунки.

Єлизавета Ясько з Міхеїлем Саакашвілі записали звернення на випадок арешту політика: дивіться відео

До речі, раніше було відомо, що у Саакашвілі є дружина Сандра Рулофс. Вони одружились у 1993 році. У пари у шлюбі народилось два сини – Едуард (1995 року народження) та Ніколоз (2005 року народження).

Коротко про стосунки Саакашвілі та Ясько