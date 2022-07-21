Бойовики з псевдореспублік визнають, що ЗСУ розвіяли міф про "непереможну армію росії"

"Непереможна друга армія світу" – саме такий міф поширювався про російське військо. Втім, Збройні Сили України блискуче зруйнували його, показавши, що ворожа армія "дно".

Окупанти визнають, що міф про "непереможну армію росії" розвіяно

Зокрема, це визнають і бойовики з так званих "л/днр". Про це свідчить нова, перехопленна СБУ, телефонна розмова окупанта.

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Наразі він перебуває з окупаційними військами росії неподалік Ізюму на Харківщині.

Я говорю, что хохлам нужно ещё и памятник поставить: они развеяли миф о непобедимой российской армии. Российская армия оказалась – так ото...

– визнає загарбник, який люто ненавидить Україну.

Також у розмові з кимось із рідних він скаржиться на зниження активності від військового і політичного керівництва росії. Каже, що таке враження ніби воно вже перехотіло воювати.

"А то смотрю: что-то путин сдох уже, по-моему. Чи резервы закончились, чи что-то уже… Я так понял, воевать уже никто не хочет... Я вообще за россиян говорю: они сливаются уже. Они на нас всё повесили...", – каже він.

В Службі безпеки України підкреслили, що жоден з окупантів нехай навіть не сумнівається у тому, що в Україні будуть і пам'ятники захисникам, і Слава Героям, і смерть ворогам, і суд над воєнними злочинцями. А головне – перемога за нами!

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