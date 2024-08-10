Росіяни б'ють по Сумщині новітніми бомбами: в ОВА попередили про загрозу

9 серпня окупанти випустили по Сумській області нові авіабомби. В ОВА пояснили, у чому особливість цих снарядів.

Вранці противник випустив 24 авіабомби по Сумській області. Про це розповів в ефірі телемарафону голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Посадовець зауважив, що цього разу ворог застосував інші боєприпаси, ніж ті, що використовував зазвичай.

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Нові плануючі боєприпаси

За словами чиновника, нові бомби мають більший радіус дії, ніж звичайні КАБи.

Вони такі ж, як і КАБи, але мають двигун. Ця бомба летить значно далі, у два рази, і точніше,

– пояснив Артюх.

Голова ОВА додав, що способи боротьби з подібним озброєнням таке саме, як і у випадку з КАБами. Передусім, треба збивати літаки-носії. Також можливе застосування засобів радіоелектронної боротьби.

Загалом за 9 серпня росіяни випустили 11 нових бомб по Сумщині.

До слова, президент Зеленський неодноразово наголошував, що КАБи стали справжнім лихом для українських міст. Аби позбавити ворога цієї переваги, Україні потрібен дозвіл на удари далекобійною зброєю по російських аеродромах.

Щодня окупанти скидають сотні бомб на українські позиції та прикордонні території. Їхні літаки завдають ударів з відстані від 50 кілометрів поза лінією бойового зіткнення чи державного кордону України, або з моря.