Нові "Байрактари" оснастять ракетами для боротьби з дронами та гелікоптерами, – Daily Sabah

Безпілотники "Байрактар" планують озброїти ракетами "повітря-повітря". Вже незабаром ці БпЛА зможуть протистояти іранським дронам-камікадзе, якими Росія масовано атакує Україну.

Про це повідомив гендиректор Baykar Халук Байрактар. Також він зазначив, що компанія вже проводить відповідні випробування.

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На "Байрактари" встановлять ракетами Sungur

Незабаром у наших Bayraktar TB2 і Akıncı будуть ракети "повітря-повітря" не тільки для ураження безпілотників, а й інших ворожих літаків,

– зазначив Байрактар.

За його словами, іранські дрони-камікадзе повільні, галасливі та літають на низькій висоті. Це робить їх "легкими цілями".

Цікаво, що на "Байрактари" планують встановити ракети ППО Sungur. Відповідний контракт компанія уклала з турецьким ракетобудівним гігантом Roketsan під час виставки SAHA Expo Baykar.

Гендиректор Roketsan підкреслив, що Sungur – це перевірені боєприпаси, які можуть змінити правила гри в небі.

У Daily Sabah зазначили, що для перехоплення дронів-камікадзе наші захисники нерідко використовують винищувачі. Натомість застосування оновлених безпілотників може стати більш ефективним та дешевшим рішенням.

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"Байрактари" виготовлятимуть в Україні: останні новини

27 жовтня Халук Байрактар повідомив, що будівництво заводу з виготовлення безпілотників в Україні планують завершити за два роки. Проєкт уже готовий, попереду лише реалізація.

На заводі планують виробляти безпілотники Bayraktar TB2, Akıncı та Kızılelma. До речі, відповідну угоду уклали ще до повномасштабної війни. Байрактар наголосив, що плани реалізуються попри деякі перешкоди, створені вторгненням Росії.

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