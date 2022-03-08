Нові дорожні знаки встановили для окупантів на Чернігівщині
Джерело:Суспільне Чернігів
Чи не єдина перевага російської армії в тому, що вона чисельніша за українську. Однак ворог вдерся у нашу країну, яку українські військові добре знають. Саме це на руку нашій армії.
На Чернігівщині окупант може піти в напрямку "Сожгут"
Російські війська блукають в Україні, адже з українських доріг зняли вказівники. Тепер окупанту стало складніше орієнтуватися у місцевості.
Це важливо Ми розраховуємо на дотримання тиші, але є сигнали, що ворог обстрілює гумвантаж, – Верещук
Повернутися додому росіянам допомагають всіма силами. Зокрема, на дорогах почали з'являтися нові знаки.
Агресору пропонують декілька шляхів. Наприклад, на Чернігівщині окупант може піти в напрямку: "Рашистам п*ізд*ц", "Разь*бут", "Сожгут", "Беги", "Утопят".
Знаки на Чернігівщині / Фото Суспільне Чернігів
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