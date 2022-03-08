Нові дорожні знаки встановили для окупантів на Чернігівщині

Чи не єдина перевага російської армії в тому, що вона чисельніша за українську. Однак ворог вдерся у нашу країну, яку українські військові добре знають. Саме це на руку нашій армії.

На Чернігівщині окупант може піти в напрямку "Сожгут"

Російські війська блукають в Україні, адже з українських доріг зняли вказівники. Тепер окупанту стало складніше орієнтуватися у місцевості.

Це важливо Ми розраховуємо на дотримання тиші, але є сигнали, що ворог обстрілює гумвантаж, – Верещук

Повернутися додому росіянам допомагають всіма силами. Зокрема, на дорогах почали з'являтися нові знаки.

Агресору пропонують декілька шляхів. Наприклад, на Чернігівщині окупант може піти в напрямку: "Рашистам п*ізд*ц", "Разь*бут", "Сожгут", "Беги", "Утопят".



Знаки на Чернігівщині / Фото Суспільне Чернігів

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!