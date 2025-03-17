Невідомий український дрон потрапив на камеру російського "розвідника": відео

Росія щодня атакує Україну десятками безпілотників. Для їх знищення захисники застосовують різні види озброєння, зокрема дрони-перехоплювачі.

Останнім часом Сили оборони посилили використання дронів для перехоплення російських розвідувальних БпЛА. Це можуть різні моделі: від примітивних, які вибухють одразу при зіткненні до більш технологічних з системою радіопідриву. Нещодавно стало відомо, що оборонці застосовують новий небачений досі тип дронів-перехоплювачів, передає 24 Канал із посиланням на "Мілітарний".

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Що за дрони-перехоплювачі використовує Україна

Фото невідомого українського FPV-перехоплювача опублікував ворог. Під час польоту, у об'єктив російського розвідувального БпЛА потрапив невідомий безпілотник. Ймовірно, він намагався збити вороже крило.

На короткому відео помітно, як він на високій швидкості проноситься біля розвідувального БпЛА противника.

Можна побачити, що перехоплювач має хрестоподібне крило в кормовій частині, а ближче до носа — крило з вертикальними кермами.

Горизонтальні та вертикальні керма розміщені у передній частині, у той час як задні крила використовуються виключно для стабілізації без можливості управління.

Рух дрона забезпечує трилопатевий гвинт, встановлений у кормовій частині. На безпілотнику можна помітити ізострічки для закріплення невідомих елементів, ймовірно, камери або бойової частини. Ймовірно, в дрону є спеціальний блок наведення.

Український дрон-перехоплювач на камері російського БпЛА / Фото VANGUARD

Невідомий FPV-перехоплювач: дивіться на відео

До слова, Україна розробила безпілотник, що може переносити до шести FPV-дронів і працювати як ретранслятор зв’язку.