Заходимо на офіційний сайт служби і дивимося, як сама державна інституція визначає свої посадові обов'язки. Ведення державно-комерційних та дипломатичних перемовин до них не належить. Про це пише Дмитро Корнієнко.

Які повноваження мали б бути в Умєрова?

Служба на виконання основних завдань розвідки:

здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам у встановленому Законом України "Про розвідку" порядку;

проводить заходи з метою сприяння реалізації національних інтересів України, забезпечення безпеки та участі у формуванні і реалізації державної політики у визначених законом сферах, посилення обороноздатності держави, економічного та науково-технічного розвитку;

виявляє та визначає ступінь зовнішніх загроз національній безпеці України, у тому числі у кіберпросторі, життю, здоров'ю її громадян та об’єктам державної власності за межами України, організовує і проводить спеціальні (активні) заходи щодо таких загроз та з протидії іншій діяльності, що становить зовнішню загрозу національній безпеці України;

у межах визначених законодавством повноважень бере участь у забезпеченні безпеки закордонних дипломатичних установ України (функції охорони, а не ведення дипломатії), у тому числі шляхом організації та проведення уповноваженими особами цих установ відповідних заходів;

сприяє спеціально уповноваженому органу державної влади у сфері контррозвідувальної діяльності у здійсненні контррозвідувального забезпечення закордонних дипломатичних установ України, безпеки співробітників цих установ та членів їх сімей у державі перебування, відряджених за кордон громадян України, які обізнані у відомостях, що становлять державну таємницю, а також охороні державної таємниці в цих установах;

бере участь у боротьбі з тероризмом, протидії розвідувально-підривній діяльності проти України, транснаціональній організованій злочинності та іншій злочинній діяльності, що становлять зовнішню загрозу національній безпеці України;

бере участь у заходах державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання, зокрема з метою запобігання та протидії розповсюдженню зброї масового знищення і засобів її доставки, незаконному обігу товарів військового призначення та подвійного використання;

забезпечує власну безпеку;

здійснює співробітництво з компетентними органами іноземних держав, міжнародними організаціями.

Де в інституційних функціях Служби зовнішньої розвідки ведення державно-комерційних перемовин (щодо дронових угод) та ключових дипломатичних перемовин (щодо миру)?

Якщо функція СЗР здійснювати контррозвідувальну діяльність у таких перемовинах (якщо мова про дронові угоди), щоб умовного містера Х з посадою та повноваженнями не купив араб і той не напідписував угод не в інтересах країни, то для цього СЗР і здійснює функцію прихованого аналізу та нагляду, а не веде перемовини.

Додаткові корупційні ризики

А тепер виходить, що перемовник (яким тепер є Служба зовнішньої розвідки на чолі з Умєровим) сам себе контролює, що вже включає високий корупціогенний ризик та ризик неякісної угоди з приватними інтересами.

Де у СЗР посадові функції, відповідний штат і компетенції для представлення України фактично на найвищому дипломатичному рівні – відповідь, яку, схоже, знають тільки Зеленський та його офіс з такими призначеннями.

Функція Служби зовнішньої розвідки – це збір, обробка та верифікація важливої та чутливої інформації для країни (під час війни особливо про ворога), контррозвідувальний нагляд, загалом тіньовий нагляд за дотриманням реалізації інтересу держави України, попередження та протидія діям, що можуть бути вчинені (зокрема, для прикладу, дипломатами) не в інтересах держави України.

Все це робиться з тіні, і тому це Служба зовнішньої розвідки. Де там функціонал публічного дипломатичного представництва країни?

Десятки радників президента з освітами, статусами, досвідами, поясність голові держави, що таке посадові обов'язки, і що таке функції інституту, визначені сукупністю посадових обов'язків учасників роботи цього інституту, що зрештою забезпечує розподіл обов'язків та формування компетенцій інституції в рамках держави.