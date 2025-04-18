Ворог просунувся на 7 напрямках по всьому фронту, ЗСУ мали успіхи під Торецьком: нові карти ISW

У звіті Інституту вивчення війни від 18 квітня проаналізовано останні відомі дані про бої на фронті в Україні та Росії. Просування російської армії помітили на кількох напрямках.

Аналітики ISW показали усі зміни на оновлених картах. 24 Канал опублікує їх та перекаже основні висновки зі звіту від 18 квітня 2025 року.

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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 18 квітня

Російські війська просунулися в Курській області. Геолокаційні кадри показують, що вони захопили монастир Святого Миколая на південний захід від селища Гуєво, що на південь від Суджі поблизу кордону. На північному заході Бєлгородської області тривали бої, але російські війська не підтвердили просувань.

області. Геолокаційні кадри показують, що вони захопили монастир Святого Миколая на південний захід від селища Гуєво, що на південь від Суджі поблизу кордону. На північному заході області тривали бої, але російські війська не підтвердили просувань. У Сумській області окупанти продовжили наземні штурми, але без успіхів. Обмежені наступальні операції тривали на півночі Харківської області, теж без успіхів.

області окупанти продовжили наземні штурми, але без успіхів. Обмежені наступальні операції тривали на півночі області, теж без успіхів. На Куп'янському напрямку росіяни просунулися. Геолокаційні кадри показують, що вони пройшли на схід від Кам’янки, що на північний схід від Куп'янська поблизу держкордону.

напрямку росіяни просунулися. Геолокаційні кадри показують, що вони пройшли на схід від Кам’янки, що на північний схід від Куп'янська поблизу держкордону. До Борової та Лиману в окупантів просувань не було. Так само і на Сіверському напрямку та навколо міста Часів Яр.

напрямку та навколо міста Часів Яр. На Торецькому напрямку просування мали обидві армії. Геолокаційні кадри свідчать, що українські сили просунулися в західній Дружбі, що на північний схід від Торецька, а російські – в північному та північно-західному Торецьку та на шахті Новоторецька, що на північний захід від міста.

Бойові дії в Україні та Росії за 17 квітня / Карти ISW

На Покровському напрямку російські війська просунулися на схід від Миролюбівки, що на схід від Покровська. Наступальні дії росіян на Курахівському напрямку до просувань не призвели.

напрямку російські війська просунулися на схід від Миролюбівки, що на схід від Покровська. Наступальні дії росіян на напрямку до просувань не призвели. На Новопавлівському напрямку ворог пройшов до північної Надіївки, що на схід від Новопавлівки. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 квітня, показують, що російські війська трохи просунулися на південний схід від Дніпроенергії, що на північ від Великої Новосілки .

напрямку ворог пройшов до північної Надіївки, що на схід від Новопавлівки. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 квітня, показують, що російські війська трохи просунулися на південний схід від Дніпроенергії, що на північ від . Також геолокаційні кадри показують, що окупанти просунулися вздовж траси Т-0815 Оріхів – Пологи на південь від Малої Токмачки, що на південний схід від Оріхова. Це свідчить про успіхи росіян на заході Запорізької області.

Інститут вивчення війни вказав, що українські війська просунулися під Торецьком, а російські – в Курській області, а також поблизу Куп’янська, Торецька, Покровська, Новопавлівки, Великої Новосілки та на заході Запорізької області.

У звіті за попередню добу Інститут вивчення війни писав, що окупаційні війська Росії просунулися на Торецькому та Покровському напрямках, а також в районі Великої Новосілки у Донецькій області.