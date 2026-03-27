Уряд розширив перелік критично важливих підприємств: ці компанії зможуть бронювати працівників

Кабінет Міністрів розширив критерії визначення підприємств, установ та організацій критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ. До переліку додали нові категорії.

Про це повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

Які підприємства визнали критично важливими?

До переліки критично важливих підприємств тепер входять компанії, які займаються:

перевезенням військових вантажів;

ремонтом, утриманням та експлуатацією озброєння, техніки й боєприпасів;

закупівлею товарів оборонного значення.

Розширення критеріїв дозволить підтримати підприємства, які забезпечують логістику, ремонт та технічне обслуговування оборонної техніки, і тим самим сприятиме стабільному функціонуванню сектору оборони,

– зазначив Кіндратів.

Важливо! Підприємства, визнані критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ, отримують право бронювати своїх працівників. Відповідно, рішення уряду розширює перелік компаній, які можуть скористатися цією можливістю.

За словами представників міністерства, очікується, що ухвалення постанови дозволить забезпечити стабільну роботу підприємств, які виконують важливі оборонні завдання та безпосередньо підтримують діяльність ЗСУ.

