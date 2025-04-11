З 11 квітня патрульні працюватимуть з TruCAM на 25 нових ділянках доріг, зокрема поблизу Львова

Із 11 квітня патрульна поліція України розширює перелік локацій, де контролюватимуть швидкість за допомогою приладів TruCAM. Нові пости з’являться ще на 25 ділянках автошляхів по всій країні, зокрема на східному під’їзді до Львова.

Йдеться зокрема про 3 – 5 кілометрів автотраси М06-05 (в районі Малехова та Дублян) поблизу Львова. Про це інформує 24 Канал з посиланням на патрульну поліцію.

Дивіться також У Львові чоловік вистрілив із пістолета в підлогу у ТРЦ "Форум": що каже поліція

Де з'являться прилади контролю швидкості

Місця використання TruCAM визначені з урахуванням стану аварійності, на аварійно-небезпечних ділянках та в місцях концентрації ДТП, спричинених перевищенням швидкості.

Прилади TruCAM зазвичай застосовують у тих же зонах, де вже функціонують камери автоматичної фіксації. Поєднання обох засобів дозволяє посилити ефективність контролю за дотриманням правил дорожнього руху.

На сьогодні в Україні працює 160 приладів TruCAM, які використовуються на 338 дорожніх ділянках. У квітні поліція також оновила ще 10 існуючих ділянок з урахуванням стану аварійності та концентрації ДТП, викликаних перевищенням швидкості.

У місцях роботи приладів TruCAM встановлюються спеціальні дорожні знаки, які попереджають водіїв про фіксацію швидкості. Крім того, поруч знаходитимуться службові авто патрульної поліції з увімкненими синіми маячками – на відкритій, помітній для всіх локації.

Перевищення швидкості – одна з найпоширеніших причин ДТП. Будьте відповідальними! Дотримання правил рятує життя,

– зазначають у поліції.

Список ділянок, де застосовуватимуть камери: фото патрульної поліції України