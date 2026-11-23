Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європа готова до переговорів із Росією. Новий раунд мирних перемовин невдовзі може відбутися на рівні радників за участі України, Росії, європейських країн та США.

Про це німецький канцлер заявив 23 листопада під час пресконференції.

Що сказав Мерц про новий раунд переговорів?

Фрідріх Мерц повідомив, що європейська сторона готова долучитися до переговорного процесу з Росією. Він очікує, що найближчим часом відбудеться нова зустріч на рівні радників у чотиристоронньому форматі.

Європа готова вести переговори з Росією,

– заявив канцлер Німеччини.

До перемовин мають долучитися представники України, Росії, Європи та Сполучених Штатів Америки. Можливим місцем проведення зустрічі Мерц назвав Абу-Дабі.

Попередній раунд перемовин відбувся 10 – 11 листопада. Тоді зустріч проходила у тристоронньому форматі за участі України, Росії та США. Наразі Мерц не уточнив конкретної дати наступної зустрічі та склад учасників на рівні радників.

Водночас під час цієї пресконференції канцлер Німеччини заявив, що відмова НАТО прийняти Україну до Альянсу у 2008 році була помилкою. На його думку, якби Україна тоді стала членом НАТО, російської агресії, ймовірно, вдалося б уникнути.

Він також підтримав пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона знову обговорити перспективу членства України в Альянсі. Після завершення війни Україна має отримати гарантії безпеки, аналогічні до тих, які передбачає стаття 5 НАТО.