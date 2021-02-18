Аквадискотеки недостатньо, буде ще аквапарк: нові подробиці про палац Путіна у Геленджику

Поблизу "Садиби Дивноморське" у Геленджику побудують аквапарк. Цей виноробний комплекс Фонд боротьби з корупцією назвав частиною резиденції президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на джерело, ознайомлене з планом виноробні.

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Робітників, що будуватимуть аквапарк, перевіряє ФСБ

Недавно "Садиба Дивноморське" розпочала набирати робітники на будівництво аквапарку. Журналісти зателефонували потенційному роботодавцю. Він ошелешив інформацією, що територія, на якій спорудять аквапарк, є закритою і співробітників перевіряє ФСБ.

Чоловік на ім'я Деян повідомив, що вже найняли 20 людей, потрібно ще 50.

Потрібні саме росіяни. Без судимостей. Жодних мусульманських імен,

– уточнив Деян.

Протягом тижня Федеральна служба безпеки моніторить працівників, які мають вийти на будову. Також жодного трудового контракту з робітниками укладати не будуть, зароблені гроші вони отримають "в конверті". Спорудження аквапарку триватиме не менше ніж рік.

Номінальні власники виноробні близькі до Володимира Путіна

На питання журналістів, чи вплине розслідування Фонду боротьби з корупцією на масштабне будівництво, Деян відреагував красномовно – кинув слухавку.

Офіційно "Садиба Дивноморське" належить компанії "Лазурна ягода". Її власниками є мільярдер Геннадій Тимченко та бізнесмен Володимир Колбін. Вони обоє близькі до глави Кремля.

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Що відомо про розкішний палац Путіна у Геленджику

Про велетенську за розмірами та вартістю нерухомість Путіна розповів Фонд боротьби з корупцією, керівником якого є Олексій Навальний.

Офіційна площа палацу – 17 691 квадратний метр, а територія, яка його оточує – 7 тисяч квадратних метрів.

На території резиденції розмістили:

– оранжерею, де працюють 40 садівників;

– церкву;

– гігантський міст та чайний будиночок;

– амфітеатр;

– льодовий палац;

– вертолітний майданчик;

– побутові будівлі та приміщення штабу.

– оранжерею, де працюють 40 садівників; – церкву; – гігантський міст та чайний будиночок; – амфітеатр; – льодовий палац; – вертолітний майданчик; – побутові будівлі та приміщення штабу. Всередині палацу є й перукарня, спазона, масажний кабінет, величезний басейн, сауни та навіть аквадискотека.

Також палац Путіна може похвалитися власними казино, треком для електричних машинок і спортивною залою.

Пресслужба Путіна всю інформацію про резиденцію спростовує. Кажуть, що главі Кремля така нерухомість не належить.

Дивіться фото з палацу Путіна / Фото ФБК: