Нові послаблення карантину в Італії: що цього разу відновило роботу в країні

З 18 травня в Італії почалася друга фаза послаблення карантину. Зокрема, знову запрацювали деякі заклади сфери послуг і більшість магазинів. Крім того, почали відкриватися церкви та собори.

Друга фаза послаблення наджорсткого карантину в Італії

Італія першою у Європі запровадила вкрай жорсткі карантинні обмеження ще у середині березня. 4 травня в країні завершилася фаза локдауну, і країна потихеньку почала повертатися до життя. А з 18 числа в Італії продовжили пом’якшувати карантинні обмеження. Про це пише Corriere Della Sera.

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Що знову запрацювало в Італії з 18 травня

Ресторани,

бари,

перукарні,

музеї,

спортивні центри,

більшість магазинів.

Щоправда, всі ці заклади знову можуть працювати за умови дотримання:

жорстких норм дистанції,

правил гігієни.

Губернатори та мери також можуть адаптувати правила під потреби регіонів.

Щодо решти рекомендацій, то вони є такими:

Людям, у кого температура перевищує 37,5 градусів, заборонено виходити з дому.

Літнім людям і тим, хто страждає хронічними захворюваннями, можна виходити лише за крайної потреби.

Обов’язково дотримуватися маскового режиму у громадських місцях обов’язкові маски.

У місцях придбання їжі та одягу відвідувачів мають забезпечити одноразовими рукавичками.

На вході до торгових центрів вимірюватимуть температуру.

Водночас документи про підтвердження невідкладної мети поїздки повинні заповнювати ті, хто виїздить за межі свого регіону.

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Запрацював Собор святого Петра у Ватикані

18 травня першу публічну месу за час карантину провів Папа Римський Франциск. Служба пройшла у Соборі святого Петра у Ватикані, який було зачинено упродовж 70 днів. Присвячено захід було 100-річчю від дня народження Івана Павла ІІ.

Саме у Соборі святого Петра й поховано попереднього понтифіка. Франциск провів месу біля його поховання. На заході були присутніми 30 осіб – усі вони дотримувалися дистанції.Крім того, з 18 травня церкви відновили роботу на всій території Італії. Щоправда, працюють вони також за умови, що віряни носять маски та дотримуються соціальної дистанції.

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