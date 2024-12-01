З 1 грудня в Україні змінюється порядок бронювання від мобілізації

Від сьогодні, 1 грудня 2024 року в Україні набудуть чинності нові вимоги для бронювання працівників приватного сектора. Обов'язковими умовами для цього визначили два критерії: зарплатний і відсутність боргів перед бюджетом.

Кабінет міністрів затвердив відповідну постанову №1332, яка передбачає кілька важливих нововведень. 24 Канал розповідає, що зміниться.

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Бронювання для нових категорій фахівців

Під мобілізаційне бронювання потраплять працівники протезно-ортопедичної галузі: протезисти-ортезисти, техніки-протезисти, інженери-технологи, механіки протезно-ортопедичних виробів тощо. Умовою є виконання ними щонайменше 50% робочої норми протягом трьох місяців перед бронюванням.

Працівникам критично важливих підприємств також гарантується нарахування щомісячної зарплати протягом усього терміну відстрочки.

Зарплатний критерій та вимоги до підприємств

Для працівників критично важливих підприємств встановлюється новий критерій: заробітна плата має перевищувати 20 тисяч грн (мінімальна зарплата 8 тис. грн помножена на коефіцієнт 2,5). Окрім цього:

Працівники мають бути внесені до військового обліку.

Дані про них повинні бути оновлені.

Вони не повинні перебувати в розшуку.

Підприємство не повинно мати податкової заборгованості.

Під бронюванням може перебувати не більше 50% військовозобов’язаних співробітників критично важливих підприємств. Однак за рішенням міністра оборони цей ліміт може бути збільшений, що викликає занепокоєння щодо можливих корупційних ризиків, адже механізм прийняття таких рішень не прописаний.

Електронне бронювання через Дію

Забронювати працівників можна буде лише через портал Дія. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, електронний формат дозволить швидко отримувати статус бронювання і відображати його в системі.

Водночас доступ до цієї послуги матимуть лише компанії, які відповідатимуть новим правилам та підтвердять свій статус критично важливих. До кінця лютого 2025 року підприємства повинні оновити списки працівників, подані на бронювання. До цього часу всі чинні бронювання залишатимуться дійсними.

Зауважимо. що раніше повідомлялося, що Україна планує мобілізувати до 160 тисяч осіб у період з листопада по лютий. Однак аналітики прогнозують, що реальні цифри будуть ближчими до 100 тисяч.