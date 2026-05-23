В Україні повністю переглянуть систему бронювання: коли запрацюють зміни

В Україні готуються до запуску оновленої системи бронювання. Уряд уже ухвалив зміни, які посилюють вимоги до бізнесу та роблять процедуру більш контрольованою.

Нові правила почнуть діяти після офіційної публікації постанови та перехідного періоду. Про це розповів міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев, пише ТСН.

Коли почнуть діяти нові правила?

Уряд затвердив оновлений механізм бронювання працівників, який передбачає посилення вимог до підприємств і прозоріший облік персоналу. Як пояснив Соболев, постанова буде офіційно опублікована до кінця травня.

Однак нові правила запрацюють не одразу. Передбачено перехідний період у 10 днів, після чого система оновленого бронювання стане чинною – орієнтовно в середині червня.

По завершенні запуску нової системи компанії повинні будуть переглянути списки заброньованих працівників відповідно до нових критеріїв і квот. Протягом літа підприємства проходитимуть повторне погодження статусу критично важливих.

Протягом червня міністерства й відомства мають оновити критерії критичності для підприємств. А вже в липні – серпні бізнесу доведеться заново перепогоджувати свій статус за новими вимогами,

– пояснив міністр.

Попри оновлення правил, уряд не прогнозує різкого скорочення кількості заброньованих працівників. Система й надалі охоплюватиме приблизно 1,1 – 1,3 мільйона осіб.

Що зміниться у системі бронювання?

Оновлена модель бронювання включає кілька ключових змін, які безпосередньо вплинуть на бізнес та кадровий облік.

По-перше, запроваджується підвищена вимога до рівня виплат працівників критичних підприємств. Для отримання статусу середня заробітна плата має становити не менше трьох мінімальних – 25 941 гривні, а для прифронтових територій діятиме знижений поріг у 21 600 гривень.

По-друге, змінюється облік сумісників. Відтепер працівник зараховуватиметься до квоти бронювання лише один раз.

Працівники, які працюють за сумісництвом, відтепер зараховуватимуться до загальної квоти бронювання підприємства лише один раз і винятково за одним місцем роботи,

– каже міністр.

По-третє, посилюється контроль за визначенням критично важливих підприємств. Ці критерії доведеться погоджувати з Міноборони та Мінекономіки, а органи влади зобов’язані переглянути свої підходи протягом місяця.

Які ще зміни щодо бронювання пропонували у Верховній Раді?

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15237 "Про справедливе бронювання", який пропонує змінити чинні правила відстрочки від мобілізації та запровадити нові механізми участі громадян в обороні держави.

Ініціатива передбачає, що чоловіки призовного віку зможуть отримати право на звільнення від служби не лише через роботу на критичних підприємствах, а й шляхом сплати цільових внесків на оборону або участі в резерві. Автори документа наголошують, що метою є "зменшення суспільної напруги" та створення більш прозорої системи бронювання без корупційних ризиків.

Законопроєкт також пропонує відмовитися від безстрокового бронювання та запровадити регулярну перевірку підстав для відстрочки.

Окремо йдеться про створення Реєстру заброньованих осіб, який дозволить державі швидше перевіряти підстави для відстрочок і уникати дублювання даних. При цьому в реєстрі не буде відкритої інформації про персональні дані та місця роботи з міркувань безпеки.

Документ також розширює поняття участі в обороні, дозволяючи замінювати службу роботою на об’єктах критичної інфраструктури або іншими формами підтримки держави. Якщо закон ухвалять, Кабінет Міністрів має протягом трьох місяців розробити підзаконні акти для його реалізації.