Міноборони України затвердило оновлені критерії визначення підприємств ОПК важливими для національної економіки. Відомство ввело єдині форми для оборонних контрактів і уточнило правила бронювання працівників за грантами.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Що змінилося в критеріях для підприємств ОПК?

Міністерство оборони оновило вимоги до визначення підприємств оборонно-промислового комплексу, авіабудівної та космічної галузей такими, що мають важливе значення для національної економіки. Відповідний статус впливає на можливість компаній отримати статус критично важливих і бронювати своїх працівників.

Зміни внесли відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 23 жовтня 2026 року №1328, якою оновили критерії бронювання військовозобов'язаних.

Зокрема, Міноборони запровадило чотири єдині форми підтвердження укладення та виконання договорів.

При цьому вимоги щодо підтвердження інформації державним замовником у сфері оборони, службою державного замовника або військовою частиною залишилися без змін. Також підприємства й надалі мають надавати копію фінансової звітності за останній звітний період разом із квитанцією органу контролю.

Не змінилася і вимога щодо частки оборонної продукції: товари, роботи та послуги оборонного призначення мають становити понад 50% загального обсягу виробництва компанії за останній звітний період.

Окремо Міноборони уточнило критерії для підприємств ОПК, які отримали грантову підтримку.

Раніше для підтвердження відповідності цьому критерію компанії мали надати копію грантового договору із заявкою та документ, який засвідчує отримання коштів.

Тепер, якщо звітний період за грантовим договором завершився, підприємство повинно додатково документально підтвердити, що продовжує виконувати його. Водночас мінімальний обсяг грантової підтримки не змінився. Він має становити щонайменше 500 тисяч гривень на одного військовозобов'язаного, якого підприємство пропонує забронювати.

У Міністерстві оборони наголосили, що загальна кількість критеріїв та механізм визначення підприємств важливими для національної економіки залишилися такими самими.

Нагадаємо, уряд змінив порядок отримання та підтвердження статусу критично важливого підприємства. Тепер бізнесу недостатньо відповідати фінансовим і галузевим критеріям – доведеться також пояснити, чому зупинка його роботи може зашкодити державі.