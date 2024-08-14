Міноборони анонсувало нові правила подання і розгляду рапортів військових
14 серпня 2024, 19:31Читать новость на русском
Джерело:Міністерство оборони України
Міноборони запровадило нові правила подання та розгляду рапортів військових. Зазначається, що зміни покликані захистити права військовослужбовців, чітко встановити строки розгляду звернень та підвищити відповідальність командирів.
В оборонному відомстві уточнили, що передбачають нововведення щодо рапортів.
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Що змінилося у подані рапортів
Зазначимо, що нові правила поширюються на військовослужбовців Міноборони, ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту.
Що буде нового:
- чітко визначені форми рапорту: усна, письмова, електронна;
- встановлено послідовність погодження рапорту командирами.
- обов’язкове обґрунтування у разі непогодження рапорту.
- гарантовано розгляд рапортів щодо військової дисципліни, бойових завдань, здоров’я особового складу та відпусток не пізніше 48 годин після подання.
- рапорти з інших питань мають бути розглянуті до 14 днів.
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