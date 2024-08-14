Міноборони анонсувало нові правила подання і розгляду рапортів військових

Міноборони запровадило нові правила подання та розгляду рапортів військових. Зазначається, що зміни покликані захистити права військовослужбовців, чітко встановити строки розгляду звернень та підвищити відповідальність командирів.

В оборонному відомстві уточнили, що передбачають нововведення щодо рапортів.

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Що змінилося у подані рапортів

Зазначимо, що нові правила поширюються на військовослужбовців Міноборони, ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту.

Що буде нового:

чітко визначені форми рапорту: усна, письмова, електронна;

встановлено послідовність погодження рапорту командирами.

обов’язкове обґрунтування у разі непогодження рапорту.

гарантовано розгляд рапортів щодо військової дисципліни, бойових завдань, здоров’я особового складу та відпусток не пізніше 48 годин після подання.

рапорти з інших питань мають бути розглянуті до 14 днів.

Жодна відмова не зупиняє подальший рух рапорту, а за подання рапорту не можна притягнути до відповідальності.

Як відбуватиметься подача рапортів / Інструкція Міноборони

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