Політолог Артем Бронжуков в ефірі 24 Каналу пояснив, чому навіть пом'якшена версія цих санкцій здатна сильніше вдарити по економіці Росії. Він також розповів, за яких умов нові обмеження наблизять момент, коли Кремль більше не зможе витримувати війну на виснаження.

Санкції Грема проти покупців російської нафти

Законопроєкт Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя може стати серйозним інструментом тиску не лише на Росію, а й на країни, які продовжують купувати її енергоресурси. Передусім ідеться про Китай та Індію, однак важливою буде і реакція Туреччини, яка залишається одним із найбільших покупців російської нафти й газу.

Документ уже пом'якшили: запропоновані мита знизили з 500% до 100%, а Дональду Трампу дали можливість власноруч призупиняти їхню дію. Навіть у такому вигляді нові обмеження можуть посилити тиск на російську економіку та змусити торговельних партнерів Кремля обирати між співпрацею зі США і закупівлею російських ресурсів.

Будь-яке посилення тиску на Російську Федерацію і затягування економічного зашморгу на шиї путінського режиму треба вітати обома руками,

– наголосив Бронжуков.

Водночас остаточний результат залежатиме від Трампа, чиї рішення часто змінюються. Зараз його відносини з Україною та Володимиром Зеленським покращилися, тому Києву важливо використати цей період для просування нових санкцій та інших рішень, здатних послабити Росію.

Якщо в нас буде нагода скористатися його позитивним ставленням до України, треба вичавлювати максимум із цього лимона, робити лимонад і рухатися далі до ухвалення наступних рішень,

– сказав політолог.

Жоден пакет санкцій не зупинить війну миттєво, однак послідовне обмеження російських доходів скорочує ресурси Кремля.

Санкції наближають падіння Росії

Росія розраховує виснажити Україну та її партнерів, тому кожне нове обмеження має поступово скорочувати доходи агресорки й позбавляти її можливості фінансувати війну.

Це війна на виснаження, у якій вистоїть той, хто протримається на один день довше. Вторинні мита, передбачені законопроєктом Грема та Блюменталя, наближають момент, коли Росія впаде,

– наголосив Бронжуков.

Американські обмеження мають посилити новим пакетом санкцій Європейського Союзу. Узгоджений тиск з обох боків Атлантики може дати відчутніший результат, ніж окремі рішення, особливо якщо обмеження запроваджуватимуть послідовно й без тривалих винятків для російських партнерів.

Санкції дають результат, але він приходить надто повільно, враховуючи, що Україна платить найвищу ціну – кров'ю своїх захисників і смертями цивільних,

– сказав політолог.

Подальше посилення економічного тиску має скоротити час, упродовж якого Кремль ще здатний підтримувати війну. Для цього союзникам потрібно не лише ухвалювати нові пакети, а й стежити, щоб Росія не обходила їх через треті країни.

Бронжуков оцінив санкції Грема проти Росії: дивіться відео