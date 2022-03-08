Нові санкції проти Росії заборонять експорт морських технологій – Reuters

Європейська комісія вже має новий пакет потужних санкцій для Росії та Білорусі. 8 березня комісія обговорюватиме введення цих санкцій.

За даними Reuters, санкції передбачатимуть заборона експорту морських технологій до Росії – ЄС не надаватиме матеріали та технічні частини для суднобудівництва.

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Окрім того, агенція повідомляє, що санкції закриють 3 білоруським банкам достуд до міжнародої системи SWIFT. Окрім того, до "чорного списку" ЄС додадуть кількох російських депутатів та олігархів.

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