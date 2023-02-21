Тиск посилюватиметься: Байден анонсував санкції проти Росії до роковин повномасштабної війни

Задля того, щоб примусити Росію покинути ідею загарбницької війни проти України, партнери нашої держави застосовують, зокрема, санкційний вплив на країну-агресорку. Нові обмеження анонсував президент США у Варшаві.

За його словами, нові санкції проти Росії будуть запроваджені до роковин її вторгнення в Україну. Про це заявив Джо Байден під час виступу у Польщі, пише 24 Канал.

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Санкції не лише від США

Він підкреслив, що Штати оголосять про додаткові санкції проти Росії уже цього тижня. Ба більше, зроблять це і партнери США.

Зазначимо, що про нові санкційні обмеження Байден говорив й напередодні виступу у Варшаві. 20 лютого він прибув до Києва, де анонсував не лише нову військову допомогу Україні, а й обмеження для країни-агресорки.

Цього тижня ми оголосимо про додаткові санкції проти еліт і компаній, які намагаються ухилитися від військової машини Росії або заповнити її,

– сказав у Києві Джо Байден.

Які санкції можуть накласти на Росію країни ЄС

Варто зазначити, що на Мюнхенській безпековій конференції голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також анонсувала 10 санкційний пакет проти країни-агресорки. Він має бути готовий до роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну, до 24 лютого.

Цей пакет "головним чином буде зосереджений на закритті лазівок, на тому, щоб покінчити з ухилянням від санкцій, і на запровадженні вагомих наслідків для тих, хто обходить санкції Європейського Союзу".

Окрім того, при підготовці санкційного пакету країни Євросоюзу пропонували:

накласти обмеження також на ядерний сектор Росії,

на більшу кількість пропагандистських ЗМІ,

відключити більшу кількість російських банків від глобальної системи обміну повідомленнями SWIFT.

Україна ж закликала Євросоюз включити до списку також російську державну ядерну енергетичну компанію "Росатом". Однак такі обмеження поки блокує Угорщина.

За словами Урсули фон дер Ляєн, розмах 10 санкційного пакету оцінюють у 11 мільярдів євро.