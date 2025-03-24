"Шахеди" з новою китайською антеною: Повітряні сили оцінили небезпеку

Росія інтегрувала на "Шахед" 16-елементну CRPA антену з Китаю. Вона допомагає дрону уникати радіоелектронних перешкод і забезпечує стабільну навігацію. У Повітряних силах прокоментували нову загрозу.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону підтвердив, що противник постійно намагається удосконалити свої "Шахеди", щоб зробити їх нечутливими до дії українських засобів РЕБ, передає 24 Канал.

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"Шахеди" з китайською антеною

Ігнат зазначив, що Україна вивчає "Шахед" з 16-елементною CRPA-антеною з Китаю. Якщо раніше росіяни використовували антену з 8 каналами, то тепер із 16. Треба усе подавляти засобами РЕБ.

Військовий пояснив, що зазвичай ударний дрон керується супутником. Тоді завдання РЕБ – подавити сигнал і збити ворожий безпілотник з маршруту. Після цього російський дрон не може долетіти до місця призначення і десь падає.

Ігнат зауважив, що чим більш прогресивними стають ворожі "Шахеди", тим більше засобів потрібно, аби з ними боротися. Він запевнив, що над протидією ворожим безпілотникам сьогодні працюють і в Україні, і західні партнери.

До слова, представник Повітряних сил також пояснив, чому Росія вибірково б'є дронами по українських містах.