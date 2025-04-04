Республіканець сказав, як нові тарифи Трампа можуть вплинути на допомогу Україні

Вперше за 100 років президент США Дональд Трамп запровадив історичні мита на товари з майже усіх країн світу, зокрема й України. Це рішення може мати негативні наслідки для нашої держави в контексті допомоги.

Деталями з 24 Каналом поділився громадський діяч, член Республіканської партії та президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус. Зазначимо, видання NYT довідалося причини відсутності Росії та Білорусі у списку з новими тарифами США.

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"Це може негативно вплинути на допомогу Україні. Без союзу з Європою, нашими друзями, ми не зможемо в короткостроковій перспективі закінчити війну в Україні. Це неможливо", – сказав Пінкус.

Як Путін плюнув в обличчя Трампу

Зі слів республіканця, російський диктатор Владімір Путін оголосив про призов 160 тисяч солдатів до російської армії – це рекордний показник із 2011 року.

Це плювок в обличчя Трампу. Він показав, що діятиме так, як сам забажає,

– пояснив Борис Пінкус.

Глава Кремля явно не прагне досягти миру і навряд чи коли-небудь змінить свою позицію, адже він не має в цьому жодного інтересу.

І на тлі цього Трамп торгується з Україною щодо рідкісноземельних металів, коли країна переживає серйозну потребу у військовій підтримці своїх союзників.

Нещодавно міністр фінансів США Скотт Бессент анонсував приїзд делегації з Києва у Вашингтон для обговорення угоди щодо корисних копалин.