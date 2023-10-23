"Газонокосарки" замість "мопедів": що відомо про нові російські ударні дрони

Росія почала застосовувати для повітряних атак проти України новий тип ударного безпілотника. Експерти досі достеменно не знають його назви та тактико-технічних характеристик, але в народі їх уже прозвали "газонокосарками" – через характерний звук.

Росія стрімко втрачає ресурси та економічний потенціал, "плаче та колеться", але вперто продовжує "жувати кактус". Виходить не дуже, але відмовлятися від агресії проти України Кремль аж ніяк не планує. 24 Канал проаналізував, що вже відомо про нові російські безпілотники, які почали кружляти в небі над Україною.

До теми Ліплять з підручних засобів: у Повітряних силах розповіли про дрони-"газонокосарки"

Тепер кожен "Шахед" на вагу золота?

Минулого року Росія застосувала, як їй здавалося, ефективну тактику – атаки не на військову, а цивільну інфраструктуру. Росіян не зупинив той факт, що цим вони вчиняють воєнні злочини та планують реальний геноцид, адже в такий спосіб вони реалізовували давню національну мрію, відому ще з часів Єльцина, "щоб українці замерзли".

Спершу головним засобом геноцидних атак були ракети, проте вони виявилися не надто ефективними та дорогими. Вихід підказав союзний росіянам Іран. Він вже багато років чужими руками веде війну на Близькому Сході та активно застосовує дрони-камікадзе. Чи не найкраще це виходить у єменських хуситів. Так почалася ера атак "Шахедів" (іранський БпЛА-камікадзе, назва перекладається як "свідок") на українську цивільну інфраструктуру.

"Шахеди" завдали чимало проблем, проте, своєї функції не виконали – Україна не замерзла, а її ППО не були виснажені. Ба більше, українці, підтримані світом, навчилися ефектно їм протистояти та знищувати.

У 2023 році Росія вирішила повторити свої спроби, але зіштовхнулася з низкою проблем – "Шахеди" закінчилися. Іран, якому й так нема чим дихнути через санкції, опинився під серйозним тиском світової спільноти через співпрацю з росіянами. Крім того, нині на Близькому Сході є ризик чергового масштабного загострення і ніхто не знає, яких форм воно набуде, а значить – кожен "шахед" матиме значення.

кожен "шахед" матиме значення. Відповідно, проблеми виникли й у Росії. Москва спробувала знайти вихід у релокації виробництва "Шахедів" в себе на території – це дійсно розгорнули в Росії. Проте темпи виробництва, а також якість БпЛА залишають бажати кращого.

Що за БпЛА могли чути кияни?

Як наслідок, на початку осені кількість повітряних атак росіян була нижчою, ніж очікувалося. А наприкінці жовтня, майже під Геловін, деякі українці почули в небі замість вже звичних звуків "мопеда" (так працює двигун "Шахеда") звук, схожий на ревіння "газонокосарок".

Фахівці наразі не знають, що це за "дивина" і називають дрон "БпЛА невстановленого типу", в народі ж шириться власна назва – "газонокосарка". Так звучання мотора безпілотника вже традиційно й дало українську фольклорну назву.

Водночас український військовослужбовець, фахівець із військового зв'язку Сергій "Флеш" у себе в телеграм-каналі припускає, що це міг бути БпЛА Mugin. За його словами, зараз виникає багато інформаційного "шуму" щодо нових ударних безпілотників, які атакували Київ.



Безпілотник Mugin / Фото зі сайту компанії

Нічого нового тут нема. І ми і противник експериментуємо з різними типами ударних БпЛА. Наразі основна ставка на зниження видимості БпЛА для ППО та зниження шуму. При цьому питання супутникової навігації для БпЛА та її придушення по всій країні, як і раніше, актуальне,

– наголошує військовий.



Начинка БпЛА Mugin-6 Pro з тривалістю польоту до 8 годин і вартістю близько 40 тисяч доларів, який потенційно могли використати росіяни / Інфографіка зі сайту компанії

Російська "газонокосарка" – відомі технічні характеристики

тип – ударний дрон,

ударний дрон, бойова частина – декілька кілограмів вибухівки,

декілька кілограмів вибухівки, двигун – DLE 60 60CC з AliExpress,

DLE 60 60CC з AliExpress, дальність – невідома.

Ще в травні сили ППО "приземлили" щось схоже до нещодавніх "газонокосарок". Фюзеляж такого дрона зібраний з фанери, а замість паливного бака – пластикова пляшка.Також на цьому зразку був кутовий відбивач, який збільшував у рази сигнатуру дрона на РЛС, тобто намір ворога якраз був у тому, щоб українські засоби ППО його помітили, зауважує Defence Express Безпілотний апарат "невстановленого типу" збитий над Сумщиною 4 травня 2023 року / Колаж Defence Express

Вперше такий "товар" українські захисники неба збили в ніч проти 23 жовтня. Росіяни атакували цим безпілотником Україну з північного кордону.

При цьому автор анонімного, але впливового телеграм-каналу "Ніколаєвський Ваньок" писав, що росіяни запускали "газонокосарки" як мінімум з 21 жовтня. Він також закликав не нервувати, а також не перебільшувати небезпеку.

Друзі, будь ласка, перестаньте себе накручувати. Це зайве, і цього ефекту вони, власне, хочуть досягти. Бійці не сплять, працюють, ніяких табунів "газонокосарок" немає. Вчора 2 такі хр*ні літали, прилетіли – без загиблих чи постраждалих. Прислухайтеся до звуків, але без параної, будь ласка. Як вони опиняються на півночі Київської області? Швидше за все запускають із Брянської області (район Почепа) і летять траєкторією дуже близько до кордону. Як тільки будуть відомі ттх цієї хр*ні – все буде опубліковано,

– "Ніколаєвський Ваньок" про "газонокосарки".

Натомість речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, з чим ми маємо справу. Це була російська новинка – дрон серії "пан сам склепав". За словами Юрія Ігната, для його створення беруть все, що потрапляє під руки.

Ліплять його… ну ви бачили, звичайний двигун, який можна придбати в інтернеті. Зробити планер можна в будь-якому гуртку авіамоделювання, тому що багато хто зараз займається цими засобами. І в такий спосіб противник використовує навіть такі засоби для того, щоб атакувати нас із різних напрямків і виснажувати нашу систему ППО,

– Ігнат про нове російське "диво техніки".

Він акцентував, що це примітивна конструкція (власне, як і "Шахед"). Водночас попри те, що фактично дрон зібрали з того, чим багатий китайський AliExpress, це так само може бути смертельно небезпечним і ППО змушені відповідно й реагувати. І далеко не завжди в потрібно місці виявиться "Гепард" чи мобільний розрахунок з ПЗРК, іноді доведеться перехоплювати ці дрони дорогими ракетами.

Довідково! Чимало дронів нині виготовляють у Китаї. Поставки БпЛА є критично важливими. Та експерти помічають, що останнім часом є ознаки скорочення кількості дронів з Китаю і запчастин до них, як в Україні, так і Росії.

Найбільший у світі виробник комерційних дронів DJI запевняв, що припинив прямі продажі як у Росію, так і в Україну через два місяці після початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Він також нібито заборонив своїм дистриб’юторам у всьому світі продавати DJI клієнтам у Росії та Україні. Водночас розслідування The New York Times встановило, що китайські компанії в останні місяці скоротили продажі українцям дронів і запчастин, повідомляє BBC.

Дешеві та прості, але чи зможуть замінити "Шахеди"?

Також варто розуміти, що цей товар дешевий (вартість двигуна DLE 60 60CC – приблизно 500 доларів) і простий, а значить – потенційно може стати масовим, його можуть виготовляти навіть на базі якогось російського ПТУ, до прикладу, десь у Тулі. Юрій Ігнат навіть напівжартома заявив про "гуртки авіамоделювання".



Двигун "газонокосарки" можна придбати в інтернеті / Колаж defence-ua.com​

При цьому повноцінною заміною "Шахеду" нова російська "газонокосарка" не стане – вона має значно менше корисне навантаження (декілька кілограмів замість кількох десятків), очевидну меншу дальність і маневровість. Її ціль також очевидна – залякувати цивільних та викликати вогонь на себе з надією, що українська ППО витратить цінні ракети та викриє себе.

Отже, маємо нову загрозу. Наразі вона не є масовою, росіяни лише тренуються та насправді більше пробують залякати. Не просто так цілями обрали Київщину та північ України.

Втім, поява таких виробів – це також і свідчення того, що Росія видихається і вже не може диктувати свою волю, тому вдається до "смєкалочки", фактично переймаючи тактику терористів з Ємену. Для хуситів це успіх, натомість для "русского міра" такий "останній аргумент" – це визнання того, що "цілі спецоперації" завели імперію явно кудись не туди.