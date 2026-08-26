"Це і є Smart War": "Мадяр" висловився про підрозділи військ "Редіса" й Білецького на Донеччині

Позиції українських сил на Донеччині посилять завдяки двом оновленим угрупованням військ під командуванням Героїв України Дениса Прокопенка та Андрія Білецького. Нові з'єднання працюватимуть за принципами мережецентричної війни з "тотальною синхронізацією" із Силами безпілотних систем.

Про новостворені угруповання військ висловився командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

Як "Мадяр" прокоментував підрозділи "Редіса" й Білецького?

Формування оновлених угруповань військ під керівництвом Дениса Прокопенка та Андрія Білецького, за словами "Мадяра", знаменує перехід до концепції Smart War.

Головною метою цієї трансформації є впровадження сучасних мережецентричних стандартів ведення бойових дій.

Ключовий елемент нової структури полягає в тотальній синхронізації дій бойових бригад із залученням угруповання СБС. Це дозволить максимально спростити систему управління та прискорити виконання бойових завдань.

Тотальна синхронізація з угрупованням СБС, найкоротший ланцюжок "Сенсор-Стрілець",

– підкреслив командувач СБС.

Перевага у швидкості та точності реагування

Завдяки побудові найкоротшого ланцюжка "Сенсор-Стрілець" українські підрозділи отримають можливість миттєво передавати дані розвідки безпосередньо на вогневі засоби.

Така інтеграція значно підвищить точність ураження сил противника та скоротить час ухвалення тактичних рішень.

Системні зміни в організації військ на Донеччині покликані не лише ефективно стримувати просування окупантів, а й завдавати їм максимальних безповоротних втрат. Українська армія продовжує вдосконалювати технологічні підходи для впевненого утримання фронту.

Що було відомо раніше?

Як уже повідомлялося на нашому сайті, впровадження новітніх технологій управління та розширення спроможностей безпілотних систем залишаються ключовими пріоритетами розвитку Збройних Сил України.

До того ж, під час робочого візиту на фронт Володимир Зеленський та Михайло Драпатий обговорили з комбатами першочергові проблеми забезпечення та ключові потреби підрозділів на передовій. "Все опрацюємо. Потрібно максимально посилювати наших захисників", – наголосив президент.