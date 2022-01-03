Нові випробовування і виклики: прогнози для України у 2022 році

Нові виклики і нові випробовування. Так коротко можна охарактеризувати те, що чекає Україну у 2022 році.

Що буде з українською економікою

Транш МВФ

В економічній сфері експерти запевнили, що з нами продовжать співпрацювати міжнародні фінансові установи. Принаймні до весни. Тоді ми маємо отримати черговий фінансовий транш від Міжнародного валютного фонду.

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Зараз уряд веде переговори про наступний переказ. Натомість наші партнери вимагають, аби ми ввели ринкові ціни на газ та опалення. Це може спричинити різке зростання цін на комунальні послуги для населення.

Економічний паспорт українця

Ще одна економічна ініціатива — Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про економічний паспорт українця.

У владній команді очікують, що діти, які матимуть економічний паспорт, отримуватимуть на спецрахунки кошти від рентних платежів за видобуток надр. І на момент досягнення повноліття матимуть на рахунках по 10 тисяч доларів.



Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про економічний паспорт українця / Фото Getty Images

Законопроєкт визначений, як невідкладний. Його розгляд відбудеться на початку 2022 року. Подібна практика притаманна багатим нафтовим країнам.

Втім, в Україні інша структура економіки, переконані експерти. Тож скептично ставляться до цієї програми.

Прогнози експертів на 2022 рік: дивіться відео

Що чекає на українські суди у 2022 році

Весь 2021 рік на слуху була судова система України. Точніше, необхідність її реформування. Голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков зазначив, що великим кроком стало прийняття законопроєкту про реформу Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Втім, він також підкреслив, що досі залишається невирішеним питання про реформу Конституційного Суду. А законопроєкту про ліквідацію скандального Окружного адмінсуду Києва, який вніс до парламенту Зеленський, скоро виповниться рік. Хоча він був позначений, як невідкладний.

На 2022 рік це пріоритетні задачі – реформа Конституційного Суду і ліквідація Окружного адмінсуду міста Києва. І звичайно ж, я думаю, що насамперед все-таки – це закінчення реформи Вищої кваліфікаційної комісії суддів і ВРП. Власне активний етап почнеться в січні – лютому 2022 року. Михайло Жернаков Голова правління Фундації DEJURE

Деолігархізація

У 2021 році влада проголосила курс на деолігархізацію. Під кінець року народні депутати навіть ухвалили відповідний законопроєкт. Однак, політологи переконані, у 2022 році вся деолігархізація зведеться до боротьби з декількома прізвищами.

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Тобто це не буде правовий, транспарентний та відкритий процес. Що ж стосується загалом політичного життя в країні, то воно обіцяє бути насиченим.

Чи буде масштабне вторгнення Росії

Ще одне неприємне питання 2022 року – чи буде масштабне вторгнення Росії? Українські дипломати разом із США та іншими міжнародними партнерами вже працюють над тим, щоб цього не сталось. Та й військо напоготові. Тож будь-які прийдешні виклики Україна готова зустрічати достойно.