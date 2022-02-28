Нові злочини Росії проти людяності: обстріляли "Градами" гуманітарний конвой у Волновасі

Російська Федерація продовжує здійснювати злочини проти людяності, обстрілюючи помешкання мирних громадян.

Атака на гуманітарний конвой

Через нищівні обстріли цивільної інфраструктури населеного пункту Волноваха, була здійснена спроба евакуації мирних мешканців. Проте, російські окупанти завадили гуманітарній місії відкривши вогонь з реактивних систем залпового вогню "Град".

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Обстріл цивільного житла

Також, сьогодні загарбники цілеспрямовано обстріляли багатоповерхівки в одному зі спальних районів Сєвєродонецька. Серед цивільного населення є загиблі та поранені.

Українські захисники героїчно та мужньо стримують навалу агресора, а на деяких напрямках ефективно контратакують. Вірте в Збройні Сили України! Разом до перемоги,

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