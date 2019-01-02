Новим прес-секретарем Пентагона став Чарльз Саммерс

Після відставки колишньої прес-секретарки оборонного відомства Сполучених Штатів Америки Дани Уайт її пост зайняв Чарльз Саммерс.

Про це повідомив офіційний сайт Міністерства оборони США.

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Раніше 24 Канал повідомляв про те, що прес-секретарка міноборони США Дана Уайт заявила про свою відставку слідом за відставкою глави Пентагону Джеймса Меттіса, який з 1 січня пішов зі своєї посади.

Всередині серпня у зв'язку з численними скаргами проти Дани Уайт було розпочато внутрішнє розслідування. Як повідомляє телеканал NBC, співробітники скаржилися, що прес-секретар змушувала їх купувати колготки та інші особисті речі, забирати одяг з хімчистки, бронювати відвідування візажиста і допомагати з документами по іпотеці.

Провів відмінний день, як керівник вкрай талановитої команди відділу міністра оборони зі зв'язків з громадськістю. Для мене велика честь, що мені довірили консультувати в.о. глави Пентагону Патріка Шанахана і високопоставлених чиновників Міноборони зі зв'язків з громадськістю, а також мати можливість працювати з найбільшими військовими фахівцями у світі,

– написав Саммерс у своємуTwitter.

It was a great day leading the highly talented team at the Office of Secretary of Defense-Public Affairs. I am honored to be entrusted to advise Secretary Shanahan & DOD leaders on public affairs, and be able to work with the greatest military professionals in the world. — Charles E. Summers, Jr. (@ChiefPentSpox) 2 січня 2019 р.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп оголосив про відставку попереднього глави Пентагону Джеймс Меттіса у грудні, подякувавши йому за роботу. Передбачалося, що Меттіс піде у лютому 2019 року. Після цього було оприлюднено прощального листа Меттіса президенту, в якому той рекомендував Дональду Трампу знайти міністра, чиї погляди будуть більше відповідати його власним.