Новим прес-секретарем Пентагона став Чарльз Саммерс
Після відставки колишньої прес-секретарки оборонного відомства Сполучених Штатів Америки Дани Уайт її пост зайняв Чарльз Саммерс.
Про це повідомив офіційний сайт Міністерства оборони США.
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Раніше 24 Канал повідомляв про те, що прес-секретарка міноборони США Дана Уайт заявила про свою відставку слідом за відставкою глави Пентагону Джеймса Меттіса, який з 1 січня пішов зі своєї посади.
Всередині серпня у зв'язку з численними скаргами проти Дани Уайт було розпочато внутрішнє розслідування. Як повідомляє телеканал NBC, співробітники скаржилися, що прес-секретар змушувала їх купувати колготки та інші особисті речі, забирати одяг з хімчистки, бронювати відвідування візажиста і допомагати з документами по іпотеці.
Провів відмінний день, як керівник вкрай талановитої команди відділу міністра оборони зі зв'язків з громадськістю. Для мене велика честь, що мені довірили консультувати в.о. глави Пентагону Патріка Шанахана і високопоставлених чиновників Міноборони зі зв'язків з громадськістю, а також мати можливість працювати з найбільшими військовими фахівцями у світі,
– написав Саммерс у своємуTwitter.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп оголосив про відставку попереднього глави Пентагону Джеймс Меттіса у грудні, подякувавши йому за роботу. Передбачалося, що Меттіс піде у лютому 2019 року. Після цього було оприлюднено прощального листа Меттіса президенту, в якому той рекомендував Дональду Трампу знайти міністра, чиї погляди будуть більше відповідати його власним.