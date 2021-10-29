Найважливіші новини України та світу за п'ятницю, 29 жовтня:

До речі "Слуги" зберуться на засідання фракції: на порядку денному знову питання кадрів

Зеленський прокоментував використання Bayraktar на Донбасі

Джерело: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна використала безпілотник Bayraktar для захисту. Глава держави зазначив, що українські військові відповідають лише на порушення бойовиків.

Коли українська армія відчуває, що потрібно захищати свою землю, вона так і робить. І далі вона діятиме саме за цим принципом,

– додав Зеленський.

Використання Bayraktar на Донбасі: що відомо

26 жовтня бойовики обстріляли селище Гранітне, пошкодивши будинки мирного населення. Вони вбили одного українського військового, ще одного важко поранили.

Тоді в районі ООС вперше застосували безпілотник Bayraktar. Він знищив ворожу артилерійську батарею.

Такий крок України, звісно, обурив Росію та її найманців. Однак на застосування безпілотника також відреагували Франція та Німеччина. Вони заявили нібито Україна породжує насилля і це не сприяє мирному врегулюванню.

Вироки кримським татарам у Росії

Джерело: прокуратура Криму

Суд у Ростові-на-Дону засудив чотирьох кримських татар до ув'язнення:

Сейтумера Сейтумерова до 17 років,

Османа Сейтумерова – 14 років,

Амета Сулейманова – 12 років,

Рустема Сеітмеметова – 13 років.

Справа стосується участі в організації "Хізб ут-тахрір". Уповноважена з прав людини Людмила Денісова розповіла, що Осман Сейтумеров і Сейтумер Сейтумеров – рідні брати, Рустем – їхній дядько по материнській лінії. Амет потребує регулярного медичного догляду, оскільки має серйозні проблеми із серцем.

Люди вийшли на протест

У відповідь на дії окупантів у Ростові та Сімферополі зібралися активісти. Кримські татари влаштували протест біля "Кримського гарнізонного військового суду" у Сімферополі. Однак їхні акції розігнали правоохоронці. Силовики затримували активістів, пакували їх в автозаки та везли у відділки. Загалом затримали 30 людей.

Протести у Ростові та Сімферополі / Фото "Кримської солідарності":

Росія стягує техніку на Донбас

Джерело: Міноборони

У Міністерстві оборони попередили, що Росія протягом жовтня стягувала техніку на окупований Донбас. Мовиться про понад 10 одиниць бойових машин піхоти та бронетранспортерів. Також окупанти везли танкові двигуни, запасні частини та акумуляторні батареї.

Що ще Росія стягнула на Донбас:

понад 5,5 тисяч тонн пального;

нові партії озброєння – протитанкові керовані ракети;

боєприпаси до ракетних систем залпового вогню 122 калібру та артилерійських систем 152 калібру;

набої для великокаліберних кулеметів і снайперських гвинтівок,

протипіхотні міни ОЗМ-72 та МОН-52;

безпілотники типу "Орлан-10" і "Гранат-1".

Зверніть увагу! Проросійські бойовики на Донбасі 29 жовтня поранили трьох українських захисників. Двоє перебувають у задовільному стані, але стан третього – середньої важкості.

До речі Кінець режиму Путіна і "м'ясорубка", – Арестович про повномасштабне вторгнення Росії

Закарпаття на межі екологічного лиха через "трубу Медведчука"

Джерело: СБУ

Керівництво ТОВ "Прикарпатзахідтранс" викрили на масштабному забрудненні та псуванні земель Закарпаття.

Слідство стверджує, що наприкінці 2018 року підприємство самовільно почало демонтувати резервну гілку нафтопроводу "Самара – Західний напрямок". Її ще називають "трубою Медведчука". Річ у тім, що трубопровід контролювали компанії з орбіти проросійського політика.

Було демонтовано цистерни та майже 33 кілометри трубопроводу. Ба більше, у ґрунт закопували небезпечні відходи із цистерн. Такими діями забруднили майже 20 тисяч квадратних метрів земель.

Небезпечні показники

Важливо, що забруднення перевищувало показники норми у майже 300 разів. Речовини у ґрунті класифікують як надзвичайно небезпечні.



Землі на Закарпатті суттєво забруднені / Фото СБУ

Україна залишилась у "зеленому списку" ЄС

Джерело: Європейська рада

Євросоюз вкотре оновив список "зелених" країн. До нього входять країни, для яких слід скасувати обмеження на поїздки. Україна наразі залишилась у переліку. Крім того, він поповнився ще чотирма державами.

"Зелений список" ЄС:

Аргентина

Австралія

Бахрейн

Канада

Чилі

Колумбія

Йорданія

Кувейт

Намібія

Нова Зеландія

Перу

Катар

Руанда

Саудівська Аравія

Сінгапур

Південна Корея

Україна

Об'єднані Арабські Емірати

Уругвай

Китай, за умови підтвердження взаємності.

Зауважимо, що список оновлюють кожні 2 тижні. Вносять зміни, відповідно до ситуації з коронавірусом у країнах.