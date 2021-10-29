Самые важные новости Украины и мира за пятницу, 29 октября:

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Зеленский прокомментировал использование Bayraktar на Донбассе

Источник: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина использовала беспилотник Bayraktar для защиты. Глава государства отметил, что украинские военные отвечают лишь на нарушения боевиков.

Когда украинская армия чувствует, что нужно защищать свою землю, она так и делает. И дальше она будет действовать именно по этому принципу,

– добавил Зеленский.

Использование Bayraktar на Донбассе: что известно

26 октября боевики обстреляли поселок Гранитное, повредив дома мирного населения. Они убили одного украинского военного, еще одного тяжело ранили.

Тогда в районе ООС впервые применили беспилотник Bayraktar. Он уничтожил вражескую артиллерийскую батарею.

Такой шаг Украины, конечно, возмутил Россию и ее наемников. Однако на применение беспилотника также отреагировали Франция и Германия. Они заявили якобы Украина порождает насилие и это не способствует мирному урегулированию.

Приговоры крымским татарам в России

Источник: прокуратура Крыма

Суд в Ростове-на-Дону приговорил четырех крымских татар к заключению:

Сейтумера Сейтумерова до 17 лет,

Османа Сейтумерова – 14 лет,

Амета Сулейманова – 12 лет,

Рустема Сеитмеметова – 13 лет.

Дело касается участия в организации "Хизб ут-тахрир". Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова рассказала, что Осман Сейтумеров и Сейтумер Сейтумеров – родные братья, Рустем – их дядя по материнской линии. Амет нуждается в регулярном медицинском уходе, поскольку имеет серьезные проблемы с сердцем.

Люди вышли на протест

В ответ на действия оккупантов в Ростове и Симферополе собрались активисты. Крымские татары устроили протест у "Крымского гарнизонного военного суда" в Симферополе. Однако их акции разогнали правоохранители. Силовики задерживали активистов, паковали их в автозаки и везли в участки. Всего задержали 30 человек.

Протесты в Ростове и Симферополе / Фото "Крымской солидарности":

Россия стягивает технику на Донбасс

Источник: Минобороны

В Министерстве обороны предупредили, что Россия в течение октября стягивала технику на оккупированный Донбасс. Речь идет о более чем 10 единицах боевых машин пехоты и бронетранспортеров. Также оккупанты везли танковые двигатели, запасные части и аккумуляторные батареи.

Что еще Россия стянула на Донбасс:

свыше 5,5 тысячи тонн топлива;

новые партии вооружения – противотанковые управляемые ракеты;

боеприпасы к ракетным системам залпового огня 122 калибра и артиллерийским системам 152 калибра;

патроны для крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок,

противопехотные мины ОЗМ-72 и МОН-52;

беспилотники типа "Орлан-10" и "Гранат-1".

Обратите внимание! Пророссийские боевики на Донбассе 29 октября ранили троих украинских защитников. Двое находятся в удовлетворительном состоянии, но состояние третьего – средней тяжести.

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Закарпатье на грани экологического бедствия из-за трубы Медведчука

Источник: СБУ

Руководство ООО "Прикарпатзападтранс" разоблачили на масштабном загрязнении и порче земель Закарпатья.

Следствие утверждает, что в конце 2018 года предприятие самовольно начало демонтировать резервную ветку нефтепровода "Самара – Западное направление". Ее еще называют "трубой Медведчука". Трубопровод контролировали компании с орбиты пророссийского политика.

Были демонтированы цистерны и почти 33 километра трубопровода. Более того, в почву закапывали опасные отходы из цистерн. Такими действиями загрязнили почти 20 тысяч квадратных метров земель.

Опасные показатели

Важно, что загрязнение превышало показатели нормы почти в 300 раз. Вещества в почве классифицируют как чрезвычайно опасные.



Земли на Закарпатье существенно загрязнены / Фото СБУ

Украина осталась в "зеленом списке" ЕС

Источник: Европейский совет

Евросоюз в очередной раз обновил список "зеленых" стран. В него входят страны, которым следует отменить ограничения на поездки. Украина осталась в перечне. Кроме того, он пополнился еще четырьмя государствами.

"Зеленый список" ЕС:

Аргентина

Австралия

Бахрейн

Канада

Чили

Колумбия

Иордания

Кувейт

Намибия

Новая Зеландия

Перу

Катар

Руанда

Саудовская Аравия

Сингапур

Южная Корея

Украина

Объединенные Арабские Эмираты

Уругвай

Китай, при условии подтверждения взаимности.

Заметим, что список обновляется каждые 2 недели. Вносятся изменения в соответствии с ситуацией с коронавирусом на Западе.