Більша частина Грайворонського округу виїхала: люди налякані та кидають своє майно

Після бойових дій на території Грайворона місцеві жителі почали масово виїжджати з міста – фактично більша частина округу уже покинула територію Бєлгородської області.

До цього жителів закликала місцева влада. Росіянам радять виїжджати на власному транспорті, також там організували евакуацію. Зазначимо, що на виїзді з області ще до вечора утворились величезні черги з авто бажаючих втекти.

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І хоч в області оголосили режим контртерористичної операції, схоже, контролювати ситуацію місцева влада не в змозі. Там і далі закликають місцевих виїжджати.

"У кого є можливість – виїжджайте на особистому транспорті, у кого немає можливості – допомагаємо", – повідомив губернатор В'ячеслав Гладков.

Гладков запевнив росіян, що у залишених будинках буде забезпечено порядок, як і безпеку всього майна. Цікаво, чи зможуть росіяни повірити Гладкову після того, як влада не передбачила узагалі ймовірність ведення бойових дій на території області, адже люди елементарно не могли потрапити до укриттів – вони були замкнені.

Кількість постраждалих у Грайворона зросла

Також Гладков повідомив, що в Бєлгородській області, коли добровольці зайшли у Грайворон, постраждали 8 людей. Там звісно ж, назвали дії добровольців "атакою" ДРГ.

Загиблих, за його словами, немає. Більшість населення, як сказав губернатор, залишила Грайворонський округ.

Ситуація залишається напруженою, заявив Гладков, додавши, що сподівається на швидке завершення російськими військовими "операції на території Білгородської області".

До слова, в Грайвороні нібито "під час обстрілу будівлі адміністрації" поранення отримав заступник голови адміністрації, а також двоє співробітників МНС.

Легіон "Свобода Росії" та російський добровольчий корпус (РДК) 22 травня повідомили, що проводять рейд прикордонними регіонами. Вони наголосили, що їх мета – це створити демілітаризовану зону на кордоні з Росією, звідки вони не зможуть обстрілювати Україну.