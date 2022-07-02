За добу на Львівщині у водоймах втопилися троє людей, серед них є дитина

Влітку люди часто йдуть до водойм, щоб освіжитися. Але це може призвести до біди, тому варто бути обережними.

Рятувальники повідомили, що мешканці села Шутова Яворівського району втопилися в озері. Тіло одно чоловіка, 1985 року народження, без ознак насильницької смерті, витягнули на поверхню місцеві.

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Потонули ще один чоловік і дитина

Ввечері 1 липня львівські водолази витягнули на поверхню тіло ще одного чоловіка. Він 1973 року народження. Тіло було без ознак насильницької смерті, його передали працівникам поліції.

Також рятувальникам повідомили, що в місті Жидачів Стрийського району на річці Стрий знайшли тіло дитини з Дрогобича, 2007 року народження.

Також ввечері тіло за допомогою рятувальної мотузки без ознак насильницької смерті, витягнули на поверхню та передали правоохоронцям.

Правила безпеки на воді

Рятувальники нагадали, що треба робити, щоб уникнути трагедій на воді. Треба звернути увагу на те, яке саме місце обираєте для відпочинку чи щоб навчити дітей чи дорослих навчання плавати. Також нагадали, що треба дотримуватися правил безпеки на воді, батьки мають постійно котролювати дітей.

Також слід пам'ятати, що під час відпочинку біля водойм заборонено:

купатися в місцях, які не визначили місцеві органи влади та не обладнали для купання людей;

вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;

стрибати у воду з човнів, катерів, мостів, споруджень, якщо вони для цього не призначені;

купатися наодинці;

пити алкоголь під час купання;

допускати у воді небезпечні ігри, які пов'язані з обмеженням руху рук і ніг;

купання дітей без супроводу дорослих.

Робота рятувальників під час війни

Українські рятувальники просто героїчні. Адже кожного дня, навіть під обстрілами, їм доводиться розбирати завали зруйнованих будинків. При цьому рятувати людей і виїжджати на всі виклики вчасно. Наприклад, вони ліквідували пожежу у Києві в 9-поверхівці, яка виникла через російську ракету максимально оперативно. Також швидко допомогли людям.

Також на 5 день рятувальник завершили розбирати завали торгового центру в Кременчуці. Туди Росія також поцілила ракетою, була сильна пожежа, багато жертв. Зараз відомо про 21 загиблу людину, але цифра досі не є остаточною.

Крім цього, через спеку є також пожежна небезпека для українців. Тому рятувальники і тут напоготові. Вони закликають бути обачними та дотримуватися усіх правил. Адже у разі виникнення пожежі долати вогонь буде вкрай складно.

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