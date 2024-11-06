Мігранти вже не влаштовують Росію: що роблять білоруси в Маріуполі

Росіяни завозять в Маріуполь білорусів та проводять етнічні чистки мігратнів з Східної Азії. Цікаво, що подібний процес відбувається за згодою Алєксандра Лукашенка.

Білоруси приїжджають до тимчасово окупованого міста працювати, адже вони "більше підходять" окупантам, ніж українці, яким принципово не надають робочих місць. Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що ворог в такий спосіб розв'язує питання демографічної кризи.

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Що роблять білоруси в Маріуполі

Радник міського голови розповів, що нещодавно до міста приїхала велика бригада білорусів. Є дуже цікава тенденція, чому вони почали з'являтись в Маріуполі. Також є впевненість, що згодом їх в місті стане більше. Їх можуть завозити примусово, або ж приїжджатимуть за власним бажанням.

В Маріуполі, як і в Росії, зараз відбуваються дуже великі етнічні чистки. Мовиться про мігрантів з Середньої Азії, яких в Маріуполі стало набагато менше,

– зазначив Андрющенко.

ФСБ роблять такі чистки та частково відправляють таких мігрантів на фронт, частково вони тікають з Маріуполя. Тоді виникає питання, хто має працювати в місті.

Маріупольців на будівництво та на певні посади не беруть принципово, бо росіяни досі втілюють політику заміщення і маріупольці ще не до кінця зрозуміли, що їм треба їхати з міста,

– зауважив радник міського голови.

Тому для росіян вигідні саме білоруси, які не є іншого віросповідання, не дратують місцевих та признають "велич" Росії. Цей процес відбувається за згодою Лукашенка та наближених до нього осіб.

В такий спосіб росіяни розв'язують свої демографічні питання нестачі робочих рук.

Білоруси виявились дуже приємним матеріалом для демографічної заміни. Дуже цікаво подивитись, яку роль дають росіяни в Маріуполі українцям. От ми маємо бути такими "щасливими" білорусами, яких перекинули з дому та дали роботу. Самі росіяни працювати не хочуть та не вміють,

– пояснив Андрющенко.

Він додав, що крім білорусів, ймовірно, можна буде побачити грузинів чи молдаван, якщо вони повернуться під російський вплив.