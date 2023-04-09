Окупанти зносять залізничний вокзал і прилеглі будинки в Маріуполі: яка мета цих дій

Росія планує перетворити Маріуполь на великий логістичний хаб для експорту зерна з окупованих територій Донеччини та Запоріжжя. Для цього окупанти зносять залізничний вокзал та перебудовують морський порт.

Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він додав, що у місті сповільнились темпи демонтажу зруйнованих будинків.

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Планують експортувати зерно через Маріуполь

За його словами, росіяни планують розбудовувати великий залізничний хаб в Маріуполі. Для цього вони демонтують залізничний вокзал та прилеглі будинки. Та ж ситуація з морським портом: вони планують його перетворити на військово-логістичну базу, яка працюватиме з вокзалом для однієї мети.

"Якщо їм вдасться реалізувати плани, то вони зможуть використовувати це для експорту зерна з окупованих територій Донеччини та Запоріжжя, адже Маріупольський порт один з найбільших на узбережжі Азовського моря. Віримо, що ці плани зірве український контрнаступ, але, на жаль, вони все одно встигнуть демонтувати частину приватних будинків в районі вокзалу", – зазначив Андрющенко.

Петро Андрющенко розповів про ситуацію в місті: дивитись відео

Темпи зносу будинків уповільнились

Радник міського голови Маріуполя також розповів, що темпи знесення будинків у місті суттєво сповільнились. Цим займається лише одна фірма, близька до кремлівського оточення, а решта пішли, через брак фінансування. Місцеві гауляйтери тепер терміново переводять частину будинків зі стану "під знесення" до стану – "потребують ремонту", хоча зрозуміло, що ремонтом їм не допоможеш.

Для нас це хороша новина, адже дозволить після деокупації відновити принаймні стару частину міста. Те, що ми бачили на прикладі вулиці Миколаївської, то росіяни не заглиблюються, що можна і треба зберегти з історичної спадщини й руйнують все підряд,

– наголосив він.

Ситуація в тимчасово окупованому Маріуполі